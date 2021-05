Brandenburg/H

Das Warten vor der Ampel am Nicolaiplatz ist der Autofahrer schon gewohnt. Nicht aber, dass er sich schon an der Ritterstraße anstellen muss, wenn er Richtung Magdeburger oder Luckenberger Straße will. Ungewohnt ist auch der Anblick der Autoschlange in der Robert-Koch-Straße und am Gertrud-Piter-Platz.

Stau auf dem Altstädtischen Markt. Quelle: Heiko Hesse

An ungewöhnlich vielen Stellen in der Innenstadt staut sich der Verkehr, wo es sonst fließt. Hauptursache ist gegenwärtig der Abriss der Brücke „20. Jahrestag der DDR“. Nach der Sprengung des großen Bauwerkes am 19. Mai liegen die Trümmer auf den Bahngleisen und auf dem Zentrumsring, Brandenburgs vielbefahrener Umgehungsstraße.

Schaustelle an der Abrissbrücke: Unter den Trümmern auf diesem Foto liegt der Zentrumsring. Quelle: Heiko Hesse

Die Bauarbeiter sind mit Hochdruck dabei, den Schienenweg und die Straße wieder freizumachen. In der Nacht zum 28. Mai sollen die Züge wieder rollen können. Voraussichtlich am 30. Mai könnte auch der Autoverkehr wieder auf dem Zentrumsring fließen. Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan, heißt es aus der Bauleitung.

Von Heiko Hesse