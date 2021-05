Brückenabriss: Dass sie das noch erleben mussten

Brandenburg/H

Was genau in den beiden Männern vorgeht, weiß der außenstehende Beobachter nicht. Jürgen Jürgensen (91) und Raimund Kette sind mit ihren Fahrrädern zur Brücke „20. Jahrestag der DDR“ gekommen, um deren Abriss zu erleben. Sie sind traurig, schließlich haben beide vor 53 Jahren maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass es in nur 13 Monaten Bauzeit entstanden ist – damals eine gewaltige Pionierleistung zu DDR-Zeiten.

Oberbauleiter und Brigadier

Jürgensen war Oberbauleiter, Kette war Brigadier bei den Zimmerern, welche die gewaltigen Holzschalungen für die Betonteile fertigten. „Ich finde das hier schlimm, weil ich der Meinung bin, dass die Brücke noch gar nicht so fertig war“, zürnt Jürgensen.

Jahrelang Wasser in der Brücke

„Sie ist doch überhaupt nicht gepflegt worden. Wie sonst wäre zu erklären, dass jahrelang Wasser in den Brückenteilen steht. Erst wurde sie nicht gewartet und dann war es zu spät.“ Er zieht noch einen Vergleich: „Wenn sich ein Mensch nie wäscht, geht er doch irgendwann auch kaputt.“ Viel mehr möchte er nicht sagen.

Man sieht ihm an, dass es ihm schwer fällt zuzusehen, wie das von ihm Erbaute in Sekunden zu einem riesigen Schutthaufen zusammenfällt. Dennoch hat er sich den Ausflug angetan, neugierig ist man dann doch. Und Kette erzählt, dass beide gemeinsam auch an der Quenzbrücke gebaut haben, und an der Steintorbrücke und an der Sankt-Annen-Brücke.

Zur Galerie Sprengmeister Eduard Reisch sorgte dafür, dass die Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg an der Havel Geschichte ist. Gemeinsam mit seinem Team hat er die Sprengung akribisch vorbereitet, am 19. Mai 2021 schlug die letzte Stunde des maroden Bauwerks.

Ähnliche Probleme am Quenz

Die Quenzbrücke kämpft mit ähnlichen Problemen. Auch sie ist aus diesem Hennigsdorfer Stahl gebaut, der zur so genannten Spannungsrisskorrosion neigt, weil er mit gewaltigen Zugkräften verspannt ist und die Stahlseile damals nur in Zement eingelegt wurden. Dringt da an freiliegenden Stellen Wasser ein, rostet der Stahl und gibt irgendwann den immensen Kräften nach. „Spontanversagen“ heißt das in der Fachsprache, wenn ohne größere vorherige Ankündigung das Material aufgibt, einfach kollabiert.

Diskurs zum Hennigsdorfer Stahl

Die DDR-Ingenieure lassen auf den Hennigsdorfer Stahl nichts kommen, sie wollen nicht, dass abwertend über eine ganze Produktion gesprochen wird. Auch im Westen gibt es ähnliche Probleme mit Brücken aus dieser Bauzeit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch der Wissensstand von heute sagt klar, dass gerade die Kombination aus dem anfälligen Stahl und komplizierter Verspannung (um halbwegs elegante und filigrane Bauwerke zu schaffen) die Brücken so gefährlich macht. Zumal sie mit einem Alter von gut 50 Jahren noch gar nicht abrissreif wären. Gemeinhin gibt man die Lebensdauer für ein solches Bauwerk mit 80 bis 100 Jahren an.

Selbst durch Hohlkästen gekraucht

Peter Reck ist der kommunale Brückenexperte in Brandenburg an der Havel. Quelle: HEIKE SCHULZE

Auch Peter Reck blutet das Herz, hat er schon am Wochenende verraten. „Schließlich bin ich selbst noch durch die Hohlkästen gekrochen, um den Zustand zu untersuchen und zu bewerten“, verrät der städtische Brückenexperte. Bis zum Jahr 2014 hatte die Kommune noch die Hoheit für die Bundesstraßen und die dazugehörenden Brücken, bevor sie diese an den Landesbetrieb Straßenwesen LS abtreten musste, der im Auftrag des Bundes für das Unterhalten der Straßen und technischen Bauwerke sorgt.

Gefährlicher Rost

Die Spanndrähte in der Konstruktion waren bereits geschädigt. Quelle: André Wirsing

Frank Schmidt ist der Planungschef für Westbrandenburg beim LS. Er war einer der ersten, der nach der Freigabe durch die Sprengfirma in den Schuttbergen nach den alten Spanndrähten suchte. Schnell wurde er fündig. Er nahm relativ unversehrte Drähte mit, aber auch solche mit Rostflecken. Die sehen auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich aus, bei näherem Hinsehen, erkennt man aber, dass an diesen Stellen das Material schon dünner ist als normal.

BAM interessiert der Bauschutt

Selbst obere Bundesbehörden interessieren sich für den Bauschutt. Experten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM – sie untersteht dem Bundeswirtschaftsministerium – nehmen Spanndrähte zum Untersuchen mit, aber auch Spannglieder. Das sind armdicke Bündel, in denen die filigranen Drähte zusammenlaufen. Die mächtigen Teile gelten wohl als die eigentlichen „Sensibelchen“ in der ganzen Statik.

Erkenntnisse für andere Bauwerke

Was hat aber die BAM davon, Erkenntnisse über eine kaputte Brücke zu sammeln, nützen diese noch etwas? Sehr wohl, sagen die Experten einhellig. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf andere Bauwerke wie die Quenzbrücke und andere Übergänge sammeln. Und wie gesagt, einfach ansägen zum Untersuchen darf man sie aus bekannten Gründen nicht.

Von André Wirsing