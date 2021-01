Brandenburg/H

Es gibt eine ganz neue Verbindung über den Jakobsgraben hinweg zwischen der Friesenstraße und dem alten Busbahnhofareal an der Bauhofstraße. Eine Brücke hat es an dieser Stelle zuvor nie gegeben, nun ist sie da.

28 Meter Länge

Das Bauwerk ist insgesamt knapp 28 Meter lang, zwischen den Widerlagern sind es 25 Meter. Der Graben selbst hat nur eine Breite von 18,50 Metern. Gegründet ist auf Spundwandkästen, die mit Beton verfüllt sind, daraus erheben sich die Stahlbetonstützen.

Eine 28 Meter lange Brücke an einem Stück durch die Innenstadt von Brandenburg an der Havel bis zur Baustelle am Jakobsgraben zu lotsen, ist eine Herausforderung. Und Tagesgeschäft bei den Profis.

Sand im Harz für Trittschutz

Die Brücke ist eine Metallkonstruktion, unten ist ein geschweißter Stahlkasten mit Rippenschutz, darauf liegt eine Stahlplatte mit Epoxidharzbeschichtung. In das Harz wurde grober Sand gestreut, der auch bei Bereifung und Eis einen sicheren Tritt gewährleistet. Die insgesamt 73 Meter langen Geländer bestehen aus bogenförmigen Pfosten mit Seilfüllung, der Handlauf ist aus Edelstahl. Der Weg für Radfahrer und Fußgänger ist 2,50 Meter breit.

Brückenkurve war nötig

Sie beginnt in gerader Flucht mittig der Friesenstraße, beschreibt einen geschwungenen Bogen von 48 Metern Radius und endet nach links versetzt auf der Brache Bauhofstraße. Das Gebiet soll in einigen Jahren mit Wohnungen bebaut sein. Der Verlauf der Brücke war notwendig geworden, um auf der Bauhofstraßen-Seite ein Privatgrundstück zu umgehen, sagt Andreas Cierzynski von Köber-Plan Architekten und Ingenieure. „Wir haben das seit Ende 2018 geplant, es ist unsere zweite Brücke in der Stadt nach dem Bypass-Bauwerk an der Bauchschmerzenbrücke. Auch diePläne für die Kita ,Kinderhaus’ direkt in der Nähe stammen aus unserem Haus. Es macht uns stolz, so viel in der eigenen Stadt realisieren zu können.“

Für das Einheben der neuen Brücke war ein Zusammenspiel vieler Experten notwendig, das zahlte sich schließlich auch aus.

Überbau in einem Stück

Gebaut hat die Firma HTK Hoch-, Tief- und Kulturbau aus Wusterhausen/ Dosse seit November 2019. Den Überbau in einem Stück gefertigt und montiert hat die niedersächsische Firma Schmees & Lühn. Am Ende war es dann ein 25-Tonnen-Stück, das per Tieflader ankam und von den Spezialisten des BMK Brandenburger Montage- und Kranservice in Empfang genommen wurde. Sie hatten einen Mobilkran mit 220 Tonnen Hubkraft dabei, der mit 70 Tonnen Gegengewichten beschwert werden musste, die auf zwei eigenen Tiefladern anreisten.

Einfädeln mit 25 Tonnen

Der Vorgang des Anhebens und Einsetzens dauert tatsächlich nicht länger als fünf Minuten – wenn alles passt. Wegen der engen Widerlager und deren nach innen geneigten Außenwänden musste das Bauwerk „schief“ eingefädelt werden. Also noch einmal ablegen und so an den Haken anschlagen, dass die Konstruktion etwas schräg hängt, an der einen Seite erst eingefädelt und auf der anderen dann gerade abgelassen wird. Das ist schließlich gelungen.

Erfolg gibt Recht

Bauüberwacher Andreas Müller hatte zwar zwischenzeitlich den Kopf geschüttelt, weil tags zuvor noch Zeichnungen an den Widerlagern verändert wurden und für die Querträger am Mittwochmorgen neue Löcher gebohrt werden mussten. Am Ende waren alle zufrieden, auch HTK-Inhaber Gerhard Ganswindt. Nach dem Motto: Erfolg gibt Recht.

770.000 Euro teuer ist die neue Brücke, die Kommune trägt davon ein Drittel, den Rest Land und Bund über das Stadtumbauprogramm Aufwertung.

Sicherer Schulweg

Künftig können beispielsweise die Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums über die Franz-Ziegler- und die Friesenstraße zu der Brücke gelangen, auf der anderen Seite des Grabens wird es eine provisorische Wegeführung bis zur Bauhofstraße geben. Im Zuge des Haltestellenneubaus nahe des neuen Kinderhauses wird das Queren der Straße sicherer, dann führt der Weg bis zum Mühlengraben, von dort weiter zum Steintorturm.

Nachhaltige Stadtentwicklung

„Brücken verbinden, emotional wie auch philosophisch“, sagt Bürgermeister Michael Müller, „wir fördern damit das Vernetzen zwischen den Quartieren, laden ein zum Neuentdecken der Stadt und wir erhöhen die Verkehrssicherheit.“ Ihn beeindrucke diese Art von „nachhaltiger Stadtentwicklung“. Vor 100 und mehr Jahren in der Gründerzeit sind die Bauten an der Friesenstraße entstanden, dennoch habe es die Geduld gegeben, zu warten bis sich eine harmonische Verbindung ergibt.

Geld für die Straßen

Man hätte auch eine schnöde Verkehrsbrücke über den Graben schlagen können. Doch an Stelle des alten Busbahnhofes sei nun das Entwickeln eines oder mehrerer neuer Quartiere geplant, da passe solch eine innerstädtische Wegeführung viel besser. Und auch an der Friesen-, Gutenberg- und Jahnstraße stünden in den kommenden Jahren Rekonstruktion und Sanierung an. Zumindest ist schon einmal Geld dafür in die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 eingestellt, sagt der kommunale Straßenbauchef Peter Reck.

Von André Wirsing