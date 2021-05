Brandenburg/H

Eduard Reisch soll die Brücke „20. Jahrestag der DDR“ am Mittwoch sprengen, bereits seit Freitagabend ist der bekannte und erfolgreiche Sprengtechniker in Brandenburg an der Havel. „Es ist schon eine richtige Herausforderung“, beschreibt er kurz die vor ihm stehende Aufgabe.

250 Kilogramm Sprengstoff

Das Bauwerk fliegt ja bei der Explosion nicht meterhoch in die Luft, es wird durch viele kleine Detonationen so geschwächt, dass es in sich zusammensackt und auf das vorbereitete Fallbett prallt. Dennoch ist eine Menge Sprengstoff erforderlich, um die fast 200 Meter lange Brücke einzulegen.

„Ich werde etwa 250 Kilogramm Sprengstoff brauchen, davon 200 Kilogramm in den Stützen und Fundamenten, den Rest in der Brücke. Verwenden werden wir Eurodyn – das ist ein gelatinöser Gesteinssprengstoff“, erzählt der Bayer reisch.

Sicherer als Dynamit

Eurodyn 2000 wird von der Firma Orica vertrieben, das ist der weltweit größte Sprengstoff-Lieferant. Weil Dynamit nicht so handhabungssicher war, wurde es in den vergangenen Jahren durch die gelatinösen Stoffe ersetzt. Sie bestehen im Wesentlichen aus Ammoniumnitrat und Sprengölen. Als Füllstoff werden Sägemehl oder Glasperlen, als Imprägniermittel wird Paraffin verwendet.

Schon mehr Sprengstoff verwendet

Uwe Langguth ist Sprengmeister bei der Firma Reisch-Sprengtechnik. Quelle: HEIKE SCHULZE

„Für uns ist das hier Tischfeuerwerk. Wir haben schon viel größere Mengen eingesetzt“, sagt Sprengmeister Uwe Langguth. Der gebürtige Dessauer hat schon seit DDR-Zeiten die Sprengberechtigung, war zuerst im Bergbau und beim Tunnelbau tätig, bevor es ihn zur Firma Reisch verschlug – dort ist er einer von vier Sprengberechtigten.

„Es wird genau genommen zwei Sprengungen geben. Zuerst müssen die Stützen unter dem Bauwerk in Höhe des ehemaligen Anschlusses der Europakurve geschwächt werden. Zwei Sekunden später werden die restlichen Ladungen gezündet. Das wird der Beobachter kaum merken, aber die Brücke merkt es“, erzählt der erfahrene Sprengmeister.

Sprengungen sind zeitversetzt

Mit großen aufgehängten Matten aus Autoreifen soll die Umgebung bei der Sprengung vor umherfliegendem Bauschutt und vor Staub geschützt werden. Quelle: Heike Schulze

Das zeitliche Versetzen hat einen ernsten Hintergrund: Bekanntlich ist die Brücke nicht nur in Längsrichtung zwischen Magdeburger Straße und Magdeburger Landstraße mit gigantischen Stahlbündeln im Beton verspannt. Vielmehr gibt es auch Verspannungen in Querrichtung, was ein „normales“ Abbrechen des Bauwerks mit Baggern unmöglich macht. Es ist aus zwei Gründen gefährlich: Die Brücke würde kollabieren, also unkontrolliert einstürzen. Zudem würden unkontrolliert Kräfte frei.

Querverspannung wirkt wie Bombe

Das ist auch der Grund für die Sprengexperten, vorsichtig zu agieren. „In der Querverspannung ist eine Kraft von 5000 Kilonewton, das würde wie eine Bombe wirken, wenn wir da nicht entlasten. Deshalb die kleine Zeitverzögerung“, erläutert Langguth. 5000 Kilonewton entspricht in etwa der Zugkraft von 510 Tonnen.

Befüllen ab Montag

Ab Montag nun werden unter größten Sicherheitsvorkehrungen die 330 Sprenglöcher gefüllt, die mit vollhydraulischen Raupenbohrgeräten geschaffen worden sind. Reischs Team kann damit Spreng- und Ankerbohrlöcher von 30 bis 127 Millimeter in Fels, Beton und Stahlbeton bohren.

Fußgängerbrücke ist fertig

Brücke am Haken: Das Bauwerk musste über das Stellwerk des Altstadt-Bahnhofes hinweg gehoben werden. Quelle: HEIKE SCHULZE

Bereits am Sonnabendvormittag ist die 36 Meter lang und insgesamt drei Meter breite Brücke auf die vorbereiteten Rampen am Altstadt-Bahnhof gelegt worden. Sie wird Fußgängern und Radfahrern zum Überqueren der Bahngleise zwischen Einsteinstraße und Zanderstraße dienen. Offiziell ist sie allerdings nur als Brücke für Passanten beschildert und freigegeben, weil die Brüstungen für Radler nicht hoch genug sind. Die Auf- und Abgänge sind allerdings behinderten- und radfahrergerecht mit maximalen Steigungen von sechs Prozent ausgelegt.

Langer Weg für den Kran

Die Brücke entstand nach dem „Metallbaukasten-Prinzip“ in Modulbauweise, wurde in zwei Teilen angeliefert und auf der Zanderstraße vor dem elektronischen Stellwerk fertig montiert. Dann trat der 400-Tonnen-Mobilkran in Aktion, der mit 130 Tonnen Gegengewicht beschwert war, weil er die fertige Brücke über das Stellwerk hinweg auf die vorbereiteten Rampen hievte.

Die Behelfsbrücke wird gebraucht, weil nach dem Sprengen der großen Brücke die Verbindung zu Klingenberg, Walzwerk- und Quenzsiedlung auch für Passanten und Radler gekappt wird. Für den motorisierten Verkehr ist das Bauwerk bereits seit dem 5. Dezember 2019 gesperrt.

Vorbereitung für Abbruch

Viele Schaulustige verfolgten am Sonnabend von der alten Brücke aus das Einheben der neuen Behelfsbrücke. Quelle: HEIKE SCHULZE

Unterdessen laufen direkt unter der alten Brücke die Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch auf Hochtouren. Nachdem die Bahnstrecke in Richtung Rathenow seit Mitternacht voll gesperrt war, begannen die Arbeiter mit dem Abbau der Gleis- und Signaltechnik. Die Gleise wurden mit einem riesigen Vlies abgedeckt, auf dem Recyclingmaterial aufgeschüttet wurde. Das „Fallbett“ soll die herabstürzenden Bauschuttmassen auffangen.

5000 Kubikmeter Fallbett

„Insgesamt sind unter der ganzen Brücke 5000 Kubikmeter Recyclingmaterial für das Fallbett angefahren worden“, sagt Bernd Gripp, Bauüberwacher beim Landesbetrieb Straßenwesen. Die Menge entspricht 300 großen Lkw-Ladungen, wenn man von durchschnittlich 17 Kubikmetern je Fahrzeug ausgeht.

Vorhang aus Autoreifen

Mit hydraulischen Bohrern wurden Löcher an den Rändern der Brücke auf der gesamten Länge hergestellt. Hier werden die „Vorhänge“ aus alten Autoreifen befestigt, die als Splitterschutz dienen.

Von André Wirsing