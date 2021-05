Das ist der Sperrkreis für die Bombensprengung

Bis 9 Uhr müssen alle Menschen, die nicht zum Team des Sprengmeisters gehören, den Sperrkreis um die Brücke 20. Jahrestag verlassen. Die DRK-Kita in der Magdeburger Straße muss nicht schließen, die Außenanlagen dürfen jedoch nicht genutzt werden, solange der Sperrkreis gilt.



Die Grenzen des Sperrkreises:



Norden: Spittastraße (neu) in Richtung Zanderstraße/Fontanestraße auf Höhe Einmündung Spittastraße.

Osten: Magdeburger Straße bis Gebäude Magdeburger Straße 24. Die Einfahrten zu dem Grundstück Magdeburger Str. 20-24 und in den Behördenkomplex Magdeburger Str. 45 -49 bleiben frei. Die Gebäude Magdeburger Str. 24 und 45 sind nicht von der Sperrzone erfasst.

Süden: Zanderstraße, kurz hinter der Einmündung Zufahrt zur Technischen Hochschule und Behördenkomplex in westlicher Ausrichtung über die Bahnanlagen in einer Linie in Richtung Friedhof Altstadt.

Westen: Magdeburger Landstraße, Höhe der Ende Einsteinstraße; folgend in nördlicher Richtung der westlichen Grundstückskante in Richtung Kindertagesstätte Magdeburger Landstr. 1/2.