Grüningen

Die Grüninger Ortseinfahrt ist nichts für sensible Brummi-Fahrer. Aus Richtung Brandenburg kommend, müssen sich ihre Sattelauflieger von Weidenruten peitschen lassen. Die Zweige des über 30 Jahre alten Baums haben nicht nur fast die gesamte Straßenbreite der Landesstraße 93 erobert. Sie hängen so tief, dass sie regelmäßig von den Lkw-Aufbauten rasiermesserscharf abgeschlagen werden. So entstand im Laufe der Zeit Grüningens grünes Tor zur Autobahn.

Alfred Baade aus Grüningen wässert jeden Tag den Seitenstreifen, damit es vor seiner Haustür grün bleibt. Das Wachsen der Trauerweide beobachtet er seit über 30 Jahren. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Besonders schlimm ist es nach Regengüssen, wenn die tropfnassen Zweige noch weiter nach unten hängen. Dann reißen die Lkw ganze Äste ab, über die nachfolgende Autos fahren“, berichtet Anwohner Alfred Baade von der gegenüberliegenden Straßenseite der MAZ. Unfreiwillig verpassen 40-Tonner der berühmten Trauerweide einen wie mit dem Lineal gezogenen Ponyschnitt. Auch Busdächer werden bei der Durchfahrt gekitzelt.

Vor vielen Jahren gepflanzt

Wie kam es überhaupt zu Grüningens grüner Ortseinfahrt? Die Weide steht in einem Grabenstück, das zur Straßenentwässerung gehört. Eigentlich hat ein Baum dort nichts zu suchen. „Mein verstorbener Mann hat die Weide vor vielen Jahren dort eingepflanzt“, berichtet Anwohnerin Ingrid Höpfner. Der Überlieferung nach soll dies mit Duldung der damals Verantwortlichen in der Straßenmeisterei und der Kommune geschehen sein – wie die Installation der Poller und Ketten auf dem Rasenstreifen neben der Fahrbahn.

Auch dieser Lastzug lässt sich von der Trauerweide kitzeln. Was zu tief hängt, wird abgerissen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Straßenmeister Mike Magaschütz vom Landesbetrieb Straßenwesen kennt das Problem mit Straßenbäumen, die aus der Fasson geraten. „Wir hatten gerade ähnliche Fälle mit Weiden auf der B 1 in Plaue. In Abstimmung mit der Stadt Brandenburg hat sich der Landesbetrieb um den Rückschnitt gekümmert“, sagte der Straßenmeister der MAZ. In Grüningen hätten damals Verantwortliche von Anfang an ein Veto gegen die Pflanzung der Trauerweide an dieser heiklen Stelle einlegen müssen.

Lokaltermin geplant

Bei einem Lokaltermin mit den Besitzern des anliegenden Wohngrundstücks will der Landesbetrieb die Grüninger Trauerweide zunächst in Augenschein nehmen, um dann über mögliche Rückschnitte zu beraten Grundsätzlich soll es dem Baum aber nicht an den Kragen gehen, so lange die Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist. Auf absehbare Zeit wird die Ortseinfahrt aus Richtung Brandenburg eine andere Form annehmen. So ist der Bau einer Verkehrsinsel geplant, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Anwohner hatten immer wieder zu hohe Geschwindigkeiten beim Einfahren nach Grüningen beklagt.

Bauarbeiten stehen an

Wann genau mit dem Bau der Verkehrsinsel zu rechnen ist, steht noch nicht konkret fest. Möglicherweise mit dem Bau des Radweges zwischen Grüningen und Wollin, der für das kommende Jahr avisiert ist. Dazu gehört nämlich eine weitere Querungshilfe am Ortseingang aus Richtung Wollin, um die Radfahrer auf die andere Straßenseite zu führen.

Auch der Linienbus bekommt seine Massage mit Weidenruten ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Bauarbeiten gibt es ab dem 29. August. Dann werden für zwei Wochen die Fahrbahnbeläge der Autobahnanschlussstelle Wollin überholt. Ein Auf- und Abfahren ist in dieser Zeit nicht möglich. Auch auf der Autobahnbrücke selbst gibt es Fahrbahnarbeiten. Der Verkehr zwischen Grüningen und Wollin wird mit Ampelbetrieb an der Baustelle vorbeigeleitet. Die weitere Sanierung der Straße ist parallel zum Bau des Radweges vorgesehen.

Von Frank Bürstenbinder