Brandenburg/H

Ein Ehestreit ist am Dienstagmorgen in Brandenburg an der Havel eskaliert. Der 57 Jahre alte Mann ging mit einer Axt auf seine Frau los. Er stürmte um 6.30 Uhr die gemeinsame Wohnung im Stadtteil Hohenstücken und schlug mehrfach mit der scharfen Waffe auf das Bett der Frau ein. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Unbekannter Retter fährt Frau zur Polizei

„Dabei drohte ihr der Mann massiv gegen das Leben“, berichtete ein Polizeisprecher von dem Vorfall. Die Frau habe den Angreifer jedoch kurz ablenken und aus der Wohnung fliehen können. „Auf der Straße hielt sie dann ein Fahrzeug an, und bat dessen Fahrer sie zur Polizei zu fahren“, berichtete der Polizeisprecher weiter.

Polizisten bringen Angreifer in Gewahrsam

Der Angreifer machte sich unterdessen aus dem Staub. Als die Polizei in der Wohnung der Eheleute ankam, war der 57-Jährige schon verschwunden. Die Beamten fanden ihn jedoch in dessen Laube in einer nahen Gartensparte. Er war betrunken. Die Beamten „nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten, bis zu seiner Ausnüchterung ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg“, so der Polizist. „Auch die Axt stellten die Beamten sicher.“

Ehemann hatte bereits Hausverbot für Wohnung

Der Angreifer war der Polizei gut bekannt. Der 57-Jährige hatte nämlich bereits gegen 2 Uhr randaliert. „Er schrie umher, schlug gegen Wände, beschädigte Mobiliar und andere Gegenstände, so dass seine Noch-Ehefrau die Polizei informierte“, erklärte der Sprecher.

Die Beamten hatten dem Mann dann ein zehntägiges Hausverbot für die gemeinsame Wohnung erteilt und ihm die Schlüssel abgenommen. Beide Eheleute leben laut Polizei in Trennung.

Die Kripo hat jetzt den Fall übernommen. Sie ermittelt gegen den 57-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.

Von hms