Brutaler Ladendieb sitzt inzwischen im Gefängnis

Brandenburg/H

Der 35 Jahre alte mutmaßliche Räuber aus Brandenburg/Havel sitzt in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben befand er sich bis Dienstagnachmittag im Gewahrsam der Polizei. Dort bedrohte und beleidigte er die Beamten, die alles in Strafanzeigen dokumentierten.

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hatte bereits wegen räuberischen Diebstahls Haftantrag gestellt. Das Amtsgericht Brandenburg erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Unterbringung im Gefängnis an.

Verletzte Verkäuferin im Krankenhaus

Der 35-Jährige ist verdächtig, am Montag mit einem Komplizen Büchsenbier aus einem Supermarkt in der Neuendorfer Straße gestohlen zu haben. Der 35-Jährige soll die acht Jahre ältere Verkäuferin brutal zusammengeschlagen haben, als sie sich in den Weg stellte.

Sogar als sie schon auf dem Boden lag, soll er weiter geprügelt haben. Die verletzte Frau musste im Klinikum ambulant behandelt werden.

Von MAZ