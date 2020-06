Brandenburg/H

Eigentlich sind Buchsbäume pflegeleicht und aus diesem Grund jahrhundertelang zur Gestaltung europäischer Gärten eingesetzt worden. Ob als grüne Hecken, zur Beetabgrenzung oder als figürlicher Blickfang, der Buchsbaum mit seinem immergrünen Blätterkleid gehörte dazu. Bisher! Denn ein kleiner Einwanderer macht der Pflanze zunehmend den Garaus.

Der Buchsbaumzünsler, ein ostasiatischer Kleinschmetterling, legt seine Eier unter den Blättern ab. Die Raupen, die schlüpfen, fressen sich dann durch den Baum. So dass vom saftig grünen Blätterkleid der Pflanze zum Teil nur braune Blattreste übrig bleiben – und der Buchsbaum abstirbt.

Begünstigt wird die Population des Schädlings durch fehlende natürliche Feinde und zunehmende Temperaturen.

Viele Bestände schlicht nicht mehr existent

Wie im ganzen Land, so hat die Verbreitung auch in Brandenburg an der Havel stetig zugenommen, teilt Kirstin Ohme, Leiterin der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz, mit. „Vor allem die Buchsbäume in der Grünanlage im Bürgerpark Marienberg sind stark betroffen“, weiß sie. „Ansonsten ist der Anteil von Buchsbäumen in den öffentlichen Grünanlagen minimal beziehungsweise es wurden in den letzten Jahren auch Buchsbäume gegen andere Gehölze getauscht.“

Eher verbreitet waren die Gehölze auf städtischen Friedhöfen. Und dort haben sie auch extrem unter dem Zünsler gelitten. „Viele Bestände sind hier schlichtweg nicht mehr existent“, sagt Ohme.

Den Kampf gegen die gefräßigen Raupen nimmt die Stadt jedoch nicht mehr auf. „Eine chemische Behandlung ist nicht gewollt“, führt die Fachgruppenleiterin an. „Bei einem Befall hilft hier nur die Rodung der Bestände“, fügt sie hinzu.

Auch in den Privatgärten wütet der Zünsler

Ähnlich dramatisch entwickeln sich Bestand und Bedeutung des Buchsbaumes in privaten Gärten. „Der Buchsbaum war einmal eine Lieblingspflanze. Aber in den vergangenen zehn bis 15 Jahren wurde das immer weniger“, kann Ralf Klischke vom gleichnamigen Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Brandenburg sagen. „Wir wissen, dass der Zünsler immer mehr wird und man dem Tier nicht Herr werden kann. Da sollte man vorsichtig sein. Wenn er irgendwo drin ist, ist er eigentlich überall.“ Deswegen würden Buchsbäume eigentlich nur noch gepflanzt, wenn der Kunde es ausdrücklich wünscht, sagt Ralf Klischke.

Ob der Buchsbaum auf Brandenburgs Parzellen wegen des Zünslers an Beliebtheit verliert, kann Fred Schenk, Chef des Gartenfreunde-Landesverbandes Brandenburg, nicht beantworten. Was er aber ganz klar sagt, wenn jemand mit dem Flattermann und seiner Brut zu kämpfen hat: „Die Buchsbäume müssen raus“. „Wir sind da ganz rigoros, sonst kriegt man die Geschichte nicht in den Griff“, bestätigt er.

In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass so ein radikaler Pflanzen-Rauswurf sich zum Positiven entwickeln könne. Denn der so genannte Birnengitterrost, ein Pilz, der auf bestimmten Wacholderarten überwintert, um dann auf die Bäume zu wechseln, hat die Birnenernte in Brandenburgs Kleingärten deutlich dezimiert.

Der Wacholder musste weichen, die Birnenbäume trugen wieder. So ein harter Schnitt „tut dem Kleingärtnerherz manchmal weh, aber führt zum Erfolg“, meint Schenk daher.

Von Antje Preuschoff