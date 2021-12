Buckautal

i Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Raststätte Buckautal-Süd hat sich in der Nacht von Samstag 21.15 Uhr bis Sonntag 07:30 Uhr ereignet. Fünf unbekannte Täter gelangten in der Tatzeit, auf das hintere umfriedete aber nicht verschlossene Gelände der Raststätte. Hier brachen sie die Eingangstür zum Wirtschaftsbereich auf und gelangten so in den Innenbereich des Restaurants.

In der Raststätte durchsuchten sie alle Räume und öffneten mit brachialer Gewalt alle vorhandenen Spielautomaten, wobei diese vollständig zerstört wurden. Einen genauen Überblick über entwendete Gegenstände und dem entwendeten Bargeld aus den Spielautomaten liegt zurzeit nicht vor.

Von MAZ