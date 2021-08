Päwesin

Mönche und Nonnen gehen ihrem Tagwerk nach. Besucher werden empfangen. Vor dem Backshop „Backwahn“ stehen die Menschen Schlange. Friseursalon, Fußpflege und Kunst-Shop sind geöffnet. Die Buddhistische Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin erlebt den zweiten Corona-Sommer in weitgehender Normalität. Der Lockdown ist überstanden, geblieben sind Masken, Abstands- und Hygieneregeln.

Kloster Päwesin bereitet Sangha-Fest vor

Während anderswo über die vierte Welle spekuliert wird, versucht das Kloster Optimismus zu verbreiten. Auf Plakaten ist vom traditionellen Sangha-Fest zu lesen, das jährlich rund 1000 Besucher nach Päwesin lockt.

Den ehemaligen Gaststättensaal bauten die Buddhisten zu einem Gebetsraum aus, der vor wenigen Jahren zum Park hin erweitert wurde. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Mitwirkenden von United Peace Artists (UPA) haben längst mit den Proben zum Musical „Samsana“ begonnen. Mitte Dezember soll die Aufführung sein. „Abhängig von den dann gültigen Corona-Regeln werden wir möglicherweise an zwei oder drei Tagen auftreten“, sagte Klostersprecher Losang Kyabchok der MAZ. Allerdings hatten sich schon im vergangenen Jahr die Hoffnungen auf ein Sangha-Fest mit Wintermarkt im Park wegen der Pandemie zerschlagen. Ein spirituellen Höhepunkt im Kloster gibt es bereits am 18. und 19. September unter Beachtung der Corona-Regeln. Und zwar das Lamrim-Retreat 2021 mit Einweihung in Medizin-Buddha & Heilenden Meditationen.

Das Päwesiner Gast- und Wohnhaus von Karl Bolze in der Brandenburger Straße um 1930 auf einer Ansichtskarte. Quelle: Sammlung Frank Bürstenbinder

Nach außen für jedermann sichtbar ist derzeit das große Baugerüst an der Straßenfront des Buddhistischen Klosters, das im früheren Leben einmal die Dorfgaststätte war. „Bis September wollen wir die Fassade nach historischem Vorbild saniert haben“, berichtet Harald Ochner vom Vereinsvorstand des Klosters. So werden verloren gegangene Putzverzierungen wieder hergestellt und nicht originalgetreue Öffnungen verschlossen.

Am Ende erhält die Fassade einen weißgrauen Anstrich, der das Gebäude in der Brandenburger Straße in einem neuen Glanz erstrahlen lässt. Wann immer es geht, erledigen Mönche viele Arbeiten in Eigenleistung. „Wir haben Bewohner und Freunde des Klosters aus vielen Berufsgruppen. Das hat uns schon bei der Erweiterung des Gebetssaals vor einigen Jahren geholfen“, so Ochner.

Aus dem einst verwilderten Hof ist eine gepflegte Parkanlage geworden. Gebetsfahnen und Skulpturen wurden entlang der Wege aufgestellt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit 2003 ist die Buddhistische Klosterschule in Päwesin ansässig. Durch Zukäufe und Erwerbungen in der Nachbarschaft hat sich das ursprüngliche Areal deutlich erweitert. Nicht nur die Wirtschaftsbetriebe, wie der Backshop, die Fußpflege und der Kunst-Shop kamen hinzu. In gut 20 Jahren ist aus verwilderten Hinterhöfen eine gepflegte Parkanlage entstanden, von der selbst hochrangige Politiker immer wieder angetan sind. Frank-Walter Steinmeier und Dietmar Woidke waren schon dort. Zu den jüngsten Besuchern zählten die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann und der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Erik Stohn.

Ein Baugerüst verbirgt gerade die Fassade der Buddhistischen Klosterschule in Päwesin. Die Straßenfront der ehemaligen Dorfgaststätte wird gerade nach altem Vorbild saniert. Im September sollen die Planen fallen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Letzterer nutzte seinen Abstecher auch zu einem Gespräch mit Jeanette Willer und Caroline Sternkopf, die im Friseursalon des Klosters arbeiten. Beide Frauen sind keine Buddhistinnen und schätzen das Kloster als guten Arbeitgeber. „Uns wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen“, berichtet Salonleiterin Willer. Wie die Kloster-Bäckerei und die Fußpflege gehört das Friseurgeschäft zu den wirtschaftlichen Betrieben der Buddhisten. Sie nutzen die Lücken in der ländlichen Nahversorgung als Chance, um Anhängern Arbeitsplätze und dem Kloster Einnahmen zu verschaffen. Doch während hinter der Kuchentheke von „Backwahn“ fast ausschließlich Nonnen und Mönche die Kundschaft bedienen, wird das Geschäft mit der Haarmode Mitarbeiterinnen überlassen, die keine Mitglieder der klösterlichen Wohngemeinschaft sind.

Gebetssaal in Päwesin erweitert

Der größte Raum des Klosters und zugleich spirituelles Zentrum für die über 30 ordinierten Mönche und Nonnen ist der reich mit Schreinen und Skulpturen ausgestattete Gebetssaal, der vor wenigen Jahren zur Parkseite hin erweitert wurde. Bei größeren Veranstaltungen können nun bis zu 400 Personen gleichzeitig Platz nehmen. „Hoffen wir, dass es auch im Dezember zum Sangha-Fest möglich sein wird“, so Klostersprecher Losang Kyabchok.

