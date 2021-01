Es war eine Nachricht, die viele Brandenburger erschüttert hat: Unbekannte sprengten in der Silvesternacht die Bücherzelle in der Brandenburger Hauptstraße. Jetzt hofft der Verein Lebenshilfe auf Spenden für ein neues Lesehäuschen.

