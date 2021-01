Bücherzelle in Brandenburg an der Havel mit Böllern in die Luft gesprengt

Brandenburg/H

Glassplitter übersäen das Pflaster in der Hauptstraße, das Logo des Lions-Clubs liegt Dutzende Meter entfernt. Unter den Trümmern der Bücherzelle wölben sich Buchdeckel. Wie bestellt, setzt Nieselregen ein. „Es ist zum Heulen“, sagt eine Passantin, schüttelt den Kopf und geht weiter.

Zur Galerie Nach der mutwilligen Zerstörung der Bücherzelle in der Silvesternacht liegen die Bücher im Regen. Passanten sind entsetzt.

In der Silvesternacht haben Unbekannte die blaue Bücherzelle der Lebenshilfe an der Jahrtausendbrücke in die Luft gejagt. Die Sprengkraft war dermaßen groß, dass es das Häuschen, eine ehemalige Telefonzelle, komplett zerlegt hat. Teile der Konstruktion flogen weit, sind weit oben auf der Brücke zu finden.

„Wer macht so etwas?“, fragt ein älterer Herr. Ein Vater erklärt seinem Kind, was da mal stand und dass „es immer schöne Bücher dort gab“. Das Kind schaut ratlos, der Vater auch. „Alles Idioten“, klagt eine Frau. Sie habe zu Silvester in Brandenburg schon eine Menge erlebt, „aber das toppt alles“.

Gemeinschaftsprojekt aus Spenden

Die Bücherzelle läuft in der Regie der Brandenburger Lebenshilfe. Sie bestückt das Häuschen mit immer neuen gebrauchten Büchern, die sie von Spendern erhält. Die erste Zelle dieser Art hatte die Lebenshilfe 2016 in Hohenstücken aufgestellt. Mit finanzieller Unterstützung des Lions-Clubs folgte 2019 das blaue Häuschen an der Jahrtausendbrücke.

Dabei gibt es an diesem Neujahrstag in der Hauptstraße und auf der Brücke vergleichsweise wenig Spuren von Feuerwerk. Hier und da ein paar Raketenstöckchen und ausgebrannte Batterien – kein Vergleich zu den Müllhaufen früherer Jahre. Auch sonst war es in der Nacht eher ruhig im Stadtgebiet.

Von Heiko Hesse