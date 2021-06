Bürgerinitiative gegen Feriendorf in Wendgräben

Brandenburg/H

Hände weg vom Landschaftsschutzgebiet Wendgräben und dem beliebten Naherholungsziel Malge! Das ist die zentrale Botschaft eines Briefes, den die Göttiner Bürgerinitiative an alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung jüngst verschickt hat.

Verwaltung soll Investoren suchen

Anlass ist der Beschluss der Stadtverordneten vom 31. März zur touristischen Entwicklung auf der Potenzialfläche ehemalige Rieselfelder Wendgräben – die Verwaltung solle Investoren und Anbieter suchen. Im Vorjahr hatte beispielsweise Center Parcs Interesse gezeigt, die Havelstadt war einer unter mehreren Bewerbern, die Ferienhauskette entschloss sich dann für einen Standort an der Ostsee.

Im Gespräch mit Anbietern

Jetzt ist die Stadt unter anderem mit der dänischen Kette Novasol im Gespräch, die Ferienhäuser in 28 Ländern offeriert. Es soll noch weitere Interessenten geben, bislang hält sich das Rathaus dazu bedeckt.

Brief an alle Fraktionen

Robert Thiele ist Sprecher der BI Göttin. Quelle: Rüdiger Böhme

Bis zu einer Ansiedlung will es die Bürgerinitiative nicht kommen lassen, vielmehr fordert ihr Sprecher Robert Thiele eine Rücknahme des März-Beschlusses. „Nach dem geplanten Ausbau des Paterdammer Wegs und neuen Gewerbegebieten in Autobahnnähe bekannte sich nun kürzlich die SVV, die touristische Entwicklung ,Ehemalige Rieselfelder’ im Landschaftsschutzgebiet nahe Wendgräben voranzutreiben. Dazu sollen zunächst über ein Interessenbekundungsverfahren potenzielle Investoren gefunden werden.“

Feriendorf so groß wie die Scholle

Das Landschaftsschutzgebiet sei von der Fläche genauso groß wie das Wohngebiet Eigene Scholle. „Die touristische Erschließung könnte somit bedeuten, dass in unserem Landschaftsschutzgebiet mehr als 1000 Ferienhäuser plus Gastronomie und sonstigen touristischen Attraktionen entstehen. Es entstünde somit ein eigener Stadtteil, der nicht dem Brandenburger zugutekäme, sondern dem vom Oberbürgermeister gewünschten Langzeittouristen“, schreibt Thiele.

Naherholung für Brandenburger

Das einzigartige Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet der Brandenburger Bevölkerung wäre dann unwiederbringlich zerstört. Der gesamte Naherholungsraum der Brandenburger entlang des Ufers des Breitlingsees vom Badestrand Malge bis nach Kirchmöser würde nachhaltig Schaden nehmen. Eine Bebauung einer derart großen Fläche würde außerdem erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur und die Nahversorgung nach sich ziehen.

Fragen an Fraktionen

Die Göttiner und auch Scholle-Bewohner in der BI stellen den Fraktionen in ihrem Brief auch Fragen. „Wie will die SVV uns Bürgern den Verlust dieses einmaligen Naherholungsgebietes inklusive des intensiv genutzten Strandabschnittes Malge erklären?“ Warum würden die unmittelbar Betroffene von einem solchen Vorhaben aus der Presse erfahren und würden nicht angehört? Gibt es geeignetere Flächen in der Stadt, die Potenzial für touristische Nutzung haben?

Alle Rechtsmittel möglich

Die mehr als 120 Mitglieder der Göttiner Bürgerinitiative Naturnahe Orts – und Stadtteile e.V. (GBNO) seien befragt worden und sprachen sich mit großer Mehrheit gegen jegliche Bebauung der ehemaligen Rieselfelder aus. „Wir werden uns Gehör verschaffen und alle demokratischen und rechtlichen Mittel ausschöpfen, um das Landschaftsschutzgebiet an dieser Stelle zu erhalten.“

Von André Wirsing