Göttiner Bürgerinitiative macht mobil

Göttin

Der Pfarrer könnte am Samstagabend neidisch auf seine Kirche im Ortsteil Göttin geblickt haben. So voll war es hier schon lange nicht mehr. Kurz vor Beginn der ersten Sitzung der Göttiner Bürgerinitiative gibt es keine Sitzplätze und kaum noch Stehplätze. Der Grund für den Auflauf: eine mögliche Entlastungsstraße vom Stadtteil „Eigene Scholle“ über Paterdamm zur Autobahn A2, die durch den Ortsteil der Stadt Brandenburg führen könnte.

Den Ausbau des Paterdammer Wegs zwischen Göttin und Paterdamm würde auch ein Naturschutzgebiet streifen. Quelle: André Wirsing

Im November hatte die Fraktion der „Freien Wähler“ diesen Vorschlag(308/2019) in die SVV eingebracht und von den übrigen Fraktionen mit Ausnahme der Linken eine grundsätzliche Zustimmung erhalten. Denn die Umgehung könnte eine Lösung sein, das Verkehrschaos, das durch marode Brücken, geschlossene Bahnübergänge oder Unfälle auf der Autobahn regelmäßig über die Stadt hereinbricht, zumindest etwas entzerrt und entspannt.

Schon zu DDR-Zeiten, so erinnern sich Alteingesessene, gab es die Pläne, den Paterdammer Weg als Umgehung zu nutzen. Doch nun regt sich Widerstand der Anwohner. Die Göttiner haben Angst um den Anstieg der Verkehrsbelastung, die Abwertung ihrer Grundstücke und den Verlust des dörflichen Charakters von Göttin inmitten des Landschafts- und Naturschutzgebietes.

Viel Unwissenheit, viele Ängste

Nach der Gründung der „Göttiner Bürgerinitiative - Naturnahe Ortsteile“ folgte Samstag nun die erste Informationen der Bürger vor Ort. Leider fand sich niemand aus dem Rathaus, der für die Verwaltung Stellung beziehen konnte. Einzig CDU-Ortsbürgermeister Bernd Voigt und der frühere Stadtverordnete Ralf Weniger hatten sich unter die Besucher gemischt und suchten im Anschluss das Gespräch mit den aufgebrachten Bürgern. „Wir erleben einen zutiefst verunsicherten Ortsteil. Keiner weiß, was nun kommt. Von einer Ertüchtigung des Weges bis zu einem zweispurigen Neubau – die Ängste sind groß.

Klar ist aber auch, dass nach dem Brücken-Gate nun die nächste Watsche auf Grund fehlender Investitionen in die Infrastruktur für die Stadt kommt.“ Der frühere Lokalpolitiker, der eine Zeit lang auch für die langjährige Ex-OB und heutige Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU) tätig war, ist überzeugt: Die Stadt Brandenburg brauche dringend einen Masterplan Infrastruktur, um bis 2030 die Verkehrsprobleme der Brücken, Schranken und des ungeschlossenen Rings in den Griff zu bekommen.

Bisher lädt der Paterdammer Weg nicht als Umgehungsstraße ein. Genutzt wird er gleichwohl . Quelle: André Wirsing

Die 200 Bürger stehen und sitzen Samstag in der Kirche dicht gedrängt und lauschen den Ausführungen von Robert Thiele. Er ist Vorsitzender der BI, die nun mobil machen möchte. Zunächst geht er auf den Beschluss der SVV ein und zeigt die möglicher weise betroffenen Straßenzüge in eine Satellitenkarte. Zwar weiß bisher niemand die Straßenführung, die auf Thiele Karte erscheinenden Punkte lassen allerdings kaum einen Zweifel an der möglichen Trasse.

Am wahrscheinlichsten sei eine Straßenführung entlang der alten Bahngleise durch Göttin, damit würde der Ortsteil in zwei Teile getrennt, befürchtet Thiele. Eine mögliche Alternative ist die südliche Führung. Die Variante am Ortsteil vorbei – die auch die SPD schon ins Auge gefasst hatte – hält aber kaum jemand in der Kirche für realistisch. Das sei zu teuer und zu aufwändig, denn Göttin liege zwischen einem Natur- und einem Landschaftsschutzgebiet.

Ob das allerdings stimmt oder nur Stimmungsmache ist, bleibt offen. Nach gut 45 Minuten, vollgepackt mit Informationen, erklärt Thiele die nächsten Schritte und wirbt für die Mitgliedschaft in der BI und die Unterzeichnung einer Petition gegen den Beschluss der SVV. Bis zum regulären Vor-Ort-Termin des Oberbürgermeisters Steffen Scheller Mitte Februar möchte die BI nicht nur inhaltlich, sondern auch mit einem breiten Unterstützernetzwerk gewappnet sein.

Von MAZ