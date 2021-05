Bürgermeister entsetzt: Storchentafel in Weseram beschmiert.

Weseram

Er zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Amt Beetzsee – der Storchenwanderweg. In Weseram haben sich Unbekannte ausgerechnet eine der großen Info-Tafeln für ihre Schmierereien ausgesucht. Mit dem pinkfarbenen Inhalt einer Spraydose machten sie sämtliche Erklärungen zu diesem Standort unleserlich. Roskows Bürgermeister Thomas Schulz ist entsetzt: „Wir machen in der Gemeinde viel, um die touristische Infrastruktur voranzubringen. Über solch eine Gemeinheit kann man nur verdammt sauer sein. Was geht nur in den Köpfen von Leuten vor, die so etwas tun?“

Roskows Bürgermeister Thomas Schulz. Quelle: Rüdiger Böhme

Schulz will sich jetzt darum kümmern, dass die Farbe wieder von der Tafel verschwindet. Unter anderem ist dort über viele Jahre festgehalten, wie lange sich die Störche im Weseramer Nest aufgehalten haben und wie viele Junge großgezogen wurden. Der Storchenwanderweg beginnt in Brandenburg und führt über 50 Kilometer rund um den Beetzsee. Das Wegkennzeichen ist ein grün gezeichneter Storchenkopf auf weißem Grund. In fast allen Dörfern gibt es ähnliche Info-Tafeln wie in Weseram. Jede Tafel erklärt ein anderes Thema zur Lebensweise der Weißstörche.

Von Frank Bürstenbinder