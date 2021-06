Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung in Brandenburg an der Havel bleibt ihrer Linie treu. Obwohl in der Stadt die Inzidenzzahlen zurückgehen, hat dieser Rückgang noch keinen Einfluss auf die Terminvergaben im Bürgerservice.

Die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln gelten zu Zeit nur für die Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport usw“, begründet der für Ordnung und Sicherheit zuständige Michael Scharf den eigenen Kurs, gegen den vor allem die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther Sturm läuft.

„Wann öffnet unser Rathaus endlich?“, fragt sie in einer gerade veröffentlichten Pressemitteilung und bezieht sich darauf, dass wieder viele Freiheiten herrschen in Bezug auf die Außen- und Innengastronomie, das Einkaufen ohne Termin und Corona-Schnelltest, wobei die Geschäfte nicht mehr durch Quadratmetergrenzen eingeschränkt sind.

„Wir alle sind froh darüber, dass es nun Schritte zur Normalität gibt, nur in unserer Stadt muss es weiterhin schlimm sein“, lästert Nicole Näther. Sie ärgert sich darüber, dass der eingeschränkte Bürgerservice erhalten bleiben soll mit dem System der Terminvereinbarung.

Daher gebe es weiterhin keine Aussicht auf eine schnelle Erledigung von Bürgeranliegen im Rathaus. Termine seien mit teils langen Wartezeiten verbunden und „einfach so hingehen und warten ist nicht möglich“.

Ewig langes Klingeln

Die Kommunalpolitikerin berichtet von ihrer Erfahrung, dass Termine nur zu den Sprechzeiten telefonisch vereinbart werden könnten und man dann nur selten jemanden erreiche – „nach ewig langem Klingeln“. Online stehe der nächste Termin meist erst in etwa drei Monaten zur Verfügung.

Näther: „Das sind Zustände, die bürgerunfreundlich sind. Sie erhofft sich, dass sich in der Verwaltung nun doch noch etwas bewegt. Doch danach sieht es derzeit nicht aus.

Der Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit weist darauf hin, dass die bestehenden Beschränkungen für die Arbeits- und Betriebsstätten sowie für Büro- und Verwaltungsgebäude nicht verändert worden seien.

Stadt pocht auf Regelungen

Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, Corona-Arbeitsschutzverordnung und städtischer Hygienemaßnahmenplan sähen weiterhin Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen vor, die zwingend einzuhalten sind. Schon bei früheren Gelegenheiten hatte das Rathaus argumentiert, dass die Einhaltung der genannten Regeln im Verwaltungsgebäude am Nicolaiplatz nicht einzuhalten seien.

Aktuell betont Michael Scharf, dass die Regelungen „auch noch keine Vergünstigungen für vollständig geimpfte oder genesene Personen ermöglichen“. Insofern seien die Leistungen des Bürgerservice auch weiterhin nur mit einem Termin zu erreichen.

Termin für Pass erst am 11. Oktober

Die SPD-Stadtverordnete gewinnt den Eindruck, die Verwaltung wolle einfach nicht wieder öffnen. Bei räumlichen Problemen am Nicolaiplatz habe das Rathaus nun ein Jahr Zeit gehabt, eine andere Lösung zu finden, zum Beispiel im TGZ.

Nicole Näther hat inzwischen eine offizielle Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet mit der Frage: „Wann öffnet das Rathaus in dieser Stadt wieder seine Pforten für die Anliegen der Bürger/innen und der Kinder – auch ohne Terminvergaben?“

Sie erinnert an die bevorstehenden Sommerferien und daran, dass Bürger vorher oft noch Reise- und Personaldokumente benötigen. Der nächste freie Online-Termin für einen Reisepassantrag ist derzeit der 11. Oktober 2021 um 11 Uhr.

Von Jürgen Lauterbach