Brandenburg/H

Mit Unverständnis haben die Ortsvorsteher von Plaue und Kirchmöser auf die Mitteilung der Stadt reagiert, dass die gemeinsame Ortsteilverwaltung „bis auf Weiteres geschlossen“ bleibe. In einer gemeinsamen Anfrage an den Hauptausschuss wenden sich Udo Geiseler und Carsten Eichmüller (beide SPD) an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Angeblich alle Stellen besetzt

Sie berufen sich auf die jüngste Aussage von André Augennadel aus der Personalverwaltung am Dienstag im Rechts- und Petitionsausschuss, nach der alle Stellen im Bürgerservice besetzt seien. „Wenn dies stimmt, warum wird dann nicht die Ortsteilverwaltung besetzt? Wenn nicht, welche anderen Gründe rechtfertigen die Schließung?“

Ehrenwort der Stadtspitze

Die beiden ehrenamtlichen Kommunalpolitiker erinnern den Hauptverwaltungsbeamten an das seinerzeit gegebene Versprechen der Stadtspitze: „Den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile war eine gemeinsame Ortsteilverwaltung garantiert worden, nachdem die bisherigen Verwaltungen in der Rathausstraße in Kirchmöser und in der Genthiner Straße in Plaue geschlossen und die Immobilien verkauft worden waren.“ Beide fragen Scheller, ob er sich an dieses Wort noch gebunden fühle.

70 Jahre Eingemeindung

In diesem Jahr werde es 70 Jahre her sein, dass die eigenständige Stadt Plaue und die Industriegemeinde Kirchmöser in die Stadt Brandenburg an der Havel eingemeindet wurden. Beide Orte haben eigene Immobilien eingebracht, darunter die repräsentativen Rathäuser, die von der Kommune verkauft worden sind. „Die Verwaltung der Ortsteile wurden danach in einem Pförtnerhäuschen untergebracht. Nun besteht offensichtlich einmal mehr die Gefahr, dass auch dieses zur Disposition steht“, beklagen die Ortsvorsteher.

Sie erwarten Antworten bis zur Stadtverordnetenversammlung am 26. Januar mit der Haushaltsdiskussion.

Von André Wirsing