Buga-Brücke kommt in den Krugpark

Brandenburg/H

Gegen den 100-Tonnen-Mobilkran hat das sechseinhalb Tonnen schwere Brückchen keine Chance: Ein kurzer Knack, Sekunden später schwebt die Konstruktion über dem Sandfurtgraben, nach drei Minuten liegt sie auf dem Tieflader. Die Profis vom Brandenburger Montage- und Kranservice BMK machen das nicht zum ersten Mal. Firmenchef Alexander Förster bringt sie zu einem Reckahner Schrotthändler.

Zur Galerie Viel Vorbereitung war nicht nötig: Stahlgeländer musste an den Widerlager weggeflext und dann die breiten Hebebänder der Brücke um den „Bauch“ gebunden werden, dann trat der 100-Tonnen-Kran in Aktion.

Brücke wird viel genutzt

Über Jahrzehnte hat die kleine Brücke den Buchenweg auf der Eigenen Scholle mit dem Krugpark verbunden, sie gehört zum Schulweg für viele Kinder, wird viel von Joggern und Radfahrern genutzt. Eigentlich heißt sie „Buchenwegbrücke“, in der Siedlung wird sie meistens aber „ Waldbrücke“ genannt.

Anzeige

Die erste war aus Holz

1969 wurde der Graben begradigt und eine erste Brücke gebaut, damals noch aus Holz. „Anfang der 1980er-Jahre wurde sie durch das Bauwerk aus Stahlbeton-Hohldielen ersetzt, die hat man verkehrt herum eingebaut, damit die raue Seite nach oben zeigte und es nicht so rutschig war“, sagt Reinhard Reiher.

Freude in der Siedlung

Der Vorsitzende des Scholle-Bürgerbeirats ist zufrieden, dass diese Brücke nun gegen eine moderne eingetauscht wird. „Alle hier freuen sich, wir kämpfen schon zehn Jahre und länger um einen neuen Überweg.“

Neues Bauwerk ist größer

Die alte Brücke war keine zwei Meter breit und 12,67 lang. Eingebaut wird nun das letzte Teil der Buga-Brücke aus Havelberg, die anderen beiden liegen bereits an der Brielower Landstraße sowie an der Arke in Kirchmöser. Das Bauteil ist 2,50 Meter breit und 15 Meter lang.

Um es einsetzen zu können, muss noch an beiden Widerlagern der Beton bis auf Höhe der Uferkante abgesägt werden. „Daneben werden jeweils zwei 100-Millimeter-Rohre eingespült und mit Breitflanschträgern verbunden“, erläutert der städtische Brückenexperte Peter Reck.

Höheres Geländer nötig

Auch an dem Bauteil selbst musste noch verändert werden. Die Geländer waren zwar für eine Fußgängerbrücke mit jeweils genau einem Meter hoch genug, das reicht aber nicht für eine Radfahrerbrücke – da verlangen die Vorschriften 1,30 Meter Höhe. „Das haben wir bei den anderen beiden Brücken auch so gemacht mit einer so genannten Geländeraufhöhung, also einer zusätzlichen Edelstahlstange“, sagt Verkehrsplanerin Angela Herzberg.

Allein das koste rund 10.000 Euro, insgesamt bezahlt die Kommune an die 30.000 Euro für dieses Brückenprojekt.

Nur Ersatzstandort im Wald

Ursprünglich sollte die Buga-Brücke gar nicht an dieser Stelle eingebaut werden, sondern nahe der Ziesarer Landstraße, anstelle der „Gib alles“-Brücke, die von der gleichnamigen Sportgruppe gepflegt und unterhalten wird. Sie besteht aus dem Unterteil eines ehemaligen Eisenbahnwaggons. Weil nach unten eine Traverse abstand und es dadurch Probleme bei Hochwasser im Graben entstanden, wollte Reck diese Brücke aufgeben.

„Gib alles“ gibt acht

Dagegen remonstrierte „Gib alles“-Vormann Oliver Windeck. Er ließ auf eigene Kosten einen Statiker kommen, der prüfte, ob die Brücke auch ohne diese Traverse belastbar ist. Als dieser bejahte, ließ Windeck diese entfernen, um die Gefahr zu beseitigen. „Er hat zudem versprochen, mit seinen Mitstreitern die Brücke auch künftig zu pflegen und zu unterhalten“, sagt Reck, der Windecks Wunsch schließlich entsprochen hat.

Von André Wirsing