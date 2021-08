Brandenburg/H

Längst ist Deutschland im Bundestagswahlkampf angekommen. Auch in Brandenburg an der Havel und den anderen Städten und Gemeinden im Wahlkreis 60 hängen schon jede Menge Wahlplakate. Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen sich mit ihren Parteien in Stellung.

Am 26. September 2021 können rund 60,4 Millionen Bundesbürger ihre Kreuze auf dem Wahlzettel setzen. Auf 299 Wahlkreise ist das gesamte Bundesgebiet aufgeteilt. Zehn davon entfallen auf das Land Brandenburg.

Die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel gehört ebenso zum Wahlkreis 60 wie Gemeinden und Ämter aus den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming (s. Infokasten).

Für die Zweitstimme stehen landesweit 19 Parteien und Wählergruppen zur Wahl, und zwar auf dem Stimmzettel in folgender Reihenfolge, was die bereits im Bundestag vertretenen Parteien angeht: 1. CDU, 2. AfD, 3. SPD, 4. Die Linke, 5. FDP, 6. Grüne/B 90.

Der Wahlkreis 60 Der Wahlkreis 60 besteht aus der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark I, Havelland III und Teltow-Fläming I. Aus dem Landkreis Havelland gehören die amtsfreien Gemeinden Milower Land, Premnitz und Rathenow zum Wahlkreis 60. Aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gehören die amtsfreien Gemeinden Bad Belzig, Beelitz, Groß Kreutz/Havel, Kloster Lehnin, Seddiner See, Treuenbrietzen, Werder/Havel und Wiesenburg/Mark sowie das Amt Beetzsee mit den Gemeinden Beetzsee, Beetzseeheide, Havelsee, Päwesin und Roskow, das Amt Brück mit Borkheide, Borkwalde, Brück, Golzow, Linthe und Planebruch, das Amt Niemegk mit Mühlenfließ, Niemegk, Planetal und Rabenstein/Fläming, das Amt Wusterwitz mit Bensdorf, Rosenau und Wusterwitz, das Amt Ziesar mit Buckautal, Görzke, Gräben, Wenzlow, Wollin und Ziesar zum Wahlkreis 60. Aus dem Landkreis Teltow-Fläming gehören die amtsfreie Gemeinde Jüterbog und Niedergörsdorf zum Wahlkreis 60.

Um die Erststimme kämpfen 14 Kandidaten, das sind fünf mehr als vor vier Jahren. Der Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl im Wahlkreis 60 hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2021 nach Auskunft von Kreiswahlleiter Michael Scharf folgende Kreiswahlvorschläge zugelassen, also die Frauen und Männer, die um die Erststimmen des Wahlvolks buhlen.

Die Favoriten

Dietlind Tiemann (CDU, Jahrgang 1955, von Beruf Diplom-Ökonomin), Axel Brösicke (AfD, Jahrgang 1976, Industriemechaniker), Sonja Eichwede (SPD, Jahrgang 1987, Richterin), Tobias Bank (Die Linke, Jahrgang 1985, Historiker), Patrick Meinhardt (FDP, Jahrgang 1966, Bundesgeschäftsführer), Alexandra Pichl, (Grüne/B 90, Jahrgang 1978, Kommunikationsberaterin).

Die Außenseiter

Als Vertreter von Parteien und Gruppen, die nicht im Bundestag vertreten sind, folgen Isabell Knauff (Die Partei, Jahrgang 1998, Studentin), Michael Müller (Freie Wähler, Jahrgang 1963, Fischer), Martina Schallert (ÖDP, Jahrgang 1964, Sozialversicherungsfachangestellte), Guido Esser (die Basis, Jahrgang 1965, Schweißfachmann), Mathias Täge (Piraten, Jahrgang 1980, Biologisch-technischer Assistent) und Thomas Rödiger (Unabhängige, Jahrgang 1968, Luftsicherheitsassistent).

Hinzu kommen die Einzelvorschläge Corinna Conrad (für mehr Bürgerbeteiligung, Jahrgang 1958, Berufskraftfahrerin) und Klaas Hinners (Zukunft, Jahrgang 1954, Land- und Forstwirt).

Die Ergebnisse von 2017

Mit den folgenden Ergebnissen endete die Direktwahl bei der Bundestagswahl 2017: Dietlind Tiemann (CDU) 31,8 Prozent, Erardo Rautenberg (SPD) 25,1 Prozent, Klaus-Dieter Riedelsdorf (AfD) 16,9 Prozent, Anke Domscheit-Berg (Linke) 15,1 Prozent, Eric Vohn (FDP) 4,6 Prozent, Till Heyer-Stuffer (Grüne/B 90) 3,4 Prozent, Sonstige: 3,1 Prozent.

Briefwahl

Wahlberechtigte, die durch Briefwahl an der Bundestagswahl teilnehmen möchten, können die Briefwahlunterlagen bereits beantragen, und zwar schriftlich bei: Stadt Brandenburg an der Havel, Wahlbehörde, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel, oder per E-Mail: briefwahl@stadt-brandenburg.de.

In dem Antrag müssen die Wahlberechtigten ihren Namen und Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift anzugeben. Die beantragten Briefwahlunterlagen werden nach Erstellung des Wählerverzeichnisses ab dem 16. August 2021 versandt, teilt Kreiswahlleiter Scharf mit.

Bis zum 5. September 2021 sollte jeder Wahlberechtigte seine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben.

Von Jürgen Lauterbach