Brandenburg/H

14 Frauen und Männer möchten für den Wahlkreis 60 direkt in den Bundestag einziehen. Sechs von ihnen gehören Parteien an, die bereits im Bundestag vertreten sind. Für die Vorwahlberichterstattung stellt die MAZ diesen drei Frauen und drei Männern bis zum Wahltag in regelmäßigen Abständen und bittet diese Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die Fragen relativ kurz (bis zu 300 Anschläge) zu antworten.

Zu den Briefwahlanträgen Die Pressestelle der Stadt Brandenburg an der Havel weist darauf, dass nur wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt bei der Briefwahlbeantragung die in der MAZ-Berichterstattung genannte Anschrift und E-Mail-Adresse nutzen können. Die Wahlberechtigten aus anderen Landkreisen, zum Beispiel aus Potsdam-Mittelmark, müssen ihre Briefwahlunterlagen bei ihrer zuständigen Gemeinde beantragen.

Unsere Leserinnen und Leser sollen sich im Laufe der Wochen der Wahl ein Bild machen können, wie präzise, ehrlich, aufschlussreich und sympathisch die Erststimmen-Kandidaten auf die manchmal eher persönlichen und manchmal eher politisch-inhaltlichen Fragen antworten.

Der Gleichberechtigte

Herr Bank, Sie bezeichnen es als Ihre Aufgabe, den Kampf um Gleichberechtigung im Interesse aller Frauen weltweit weiter zu führen. Wie haben Sie sich dafür eingesetzt, dass eine Frau Direktkandidatin Ihrer Partei im Wahlkreis 60 wird?

Tobias Bank (Die Linke): „Die Linke hat eine quotierte Landesliste, die ich aus Überzeugung unterstütze. Die Linksfraktion in meinem Heimatort ist quotiert und wird aufgrund meines Vorschlages von einer Frau angeführt. Als man mich fragte, ob ich als Direktkandidat antrete, habe ich eine Frau gefragt, ob sie nicht antreten mag.“

Der Geheimnisvolle

Herr Brösicke, als einziger Direktkandidat verraten Sie im Internet nichts über sich, haben auch keine eigene Internetseite. Warum geben Sie nichts von sich preis und gewähren Ihren möglichen Wählern keine Einblicke?

Axel Brösicke (AfD): „Die Kita-Schließzeit und die Ferien habe ich genutzt, um noch mal für meine Familie da zu sein. Als Schichtarbeiter und als Direktkandidat mit kleinem Wahlkampf-Budget muss ich zeitlich und finanziell genau abwägen, was ich alles mache. Darum werde ich auf eine eigene Webseite verzichten, da ich Reichweite und Effekt für zu gering halte. In den nächsten Tagen geht meine Facebook-Seite an den Start, auf der ich mich, mein Leben und meine Beweggründe zu kandidieren vorstellen werde. Gerade die ältere Generation ist weder im Internet, noch auf Facebook stark vertreten.“

Die Spendensammlerin

Frau Eichwede, Sie sind die einzige Direktkandidatin im Wahlkreis 60, die auf ihrer Internetseite zum Spenden aufruft. Wie viel haben Sie unter dem Stichwort „Wahlkampf Sonja“ schon gesammelt und wie viel Spendengeld benötigen Sie für den, wie Sie sagen, kostspieligen Wahlkampf?

Sonja Eichwede (SPD): „Neben bereits geplanten Wahlkampfausgaben geben Spenden die Möglichkeit, kreative Aktionen durchzuführen. Mein Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen, wird dadurch unterstützt. Es sind bereits einige kleinere Spenden zusammengekommen. Über diesen Beitrag für einen Politikwechsel durch Menschen aus unserer Region freue ich mich.“

Der Wunsch-Oberbürgermeister

Herr Meinhardt, Sie schließen eine Kandidatur als Oberbürgermeister von Baden Baden im nächsten Jahr nicht aus. Warum wären Sie lieber Oberbürgermeister Ihrer süddeutschen Heimatstadt als Bundestagsabgeordneter für die Menschen im Wahlkreis 60?

Patrick Meinhardt (FDP): „Leute, das Interview ist zwei Jahre alt! Ja, es gibt viele Menschen in Baden-Baden, die sich wünschen, dass ich als Oberbürgermeister antrete, weil ich Mauscheleien, Hinterzimmerabsprachen und Parteibuchpolitik mehrerer CDU-Amtsinhaber massiv bekämpft habe. Nur: Meine neue Heimat ist Brandenburg, eine Stadt, in die ich mich vom ersten Moment an verliebt habe, hier trete ich für den Bundestag an und für diese wunderbare Region will ich am 26. September gewählt werden.“

Die Erstgestimmte

Frau Pichl, Sie treten nur als Direktkandidatin zur Bundestagswahl an, nicht auf der Landesliste Ihrer Partei. Warum kandidieren Sie denn nur so halbherzig (Erststimme ja, Zweitstimme nein)? Wollen Sie am Ende gar nicht wirklich in den Deutschen Bundestag?

Alexandra Pichl (Grüne/B90): „Ich will meine Heimatregion im Bundestag vertreten. Hier bin ich verwurzelt, persönlich wie politisch. Daher kämpfe ich im Bundestagswahlkampf um das Vertrauen der Menschen und um ein Direktmandat, denn in diesem Jahr ist das für Grün durchaus drin. Die wunderbaren Kandidierenden auf den ersten drei Plätzen der Landesliste und ich ergänzen uns hervorragend. Gemeinsam sind wir ein starkes Team für Brandenburg und für unsere Region.“

Die Unbequeme

Frau Tiemann, Sie fordern, dass Politiker nicht zu feige sein dürfen, sich mitunter auch unbequemen Diskussionen zu stellen. Mit wem und über was haben Sie zuletzt diskutiert, sodass es für Sie unangenehm war?“

Dietlind Tiemann (CDU): „Unangenehm ist bekanntlich meist das, was einem nicht gelungen ist. In den vergangenen vier Jahren habe ich viele Versprechen eingelöst, aber bei manchen nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Es ärgert mich, dass beim notwendigen Kohleausstieg die Themen Versorgungssicherheit mit Energie und das Wasserthema nicht gelöst sind.“

Von Jürgen Lauterbach