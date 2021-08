Brielow

Er züchtet Nachschub für Steaks und Rouladen. Sie plädiert für mehr Fleischverzicht. Was haben sich der Brielower Landwirt Gerhard Ullrich und die Grünen-Direktkandidatin Alexandra Pichl in der Sache zu sagen? Beim ersten MAZ-Streitgespräch für den Wahlkreis 60 vor der Bundestagswahl ging es hoch her. Unter den Nägeln brannte dem Gastgeber eine erste Frage.

Grüne haben es auf dem Land schwer

Ullrich wollte von Pichl wissen, warum die Grünen auf dem Land deutlich weniger punkten als in den Städten. „Wir stehen für Veränderungen, die wir im Gegensatz zu anderen Parteien offen ansprechen. Das macht vielen Menschen Angst“, räumte die Direktkandidatin ein, die für mehr Bioprodukte und regionale Erzeugnisse plädierte. Ihr Gesprächspartner warnte dagegen davor, die konventionelle Landwirtschaft aus den Augen zu verlieren. „Würden wir die gesamte Landwirtschaft auf Bio umstellen, bräuchten wir wegen der geringeren Erträge die doppelte Anbaufläche“, konterte der Geschäftsführer der Brielower Agrar GmbH.

Weniger Fleisch essen

Pichl, die auch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen ist, hielt dagegen: „In Deutschland herrscht Überfluss. Wir stehen dafür, dass sich das Konsumverhalten im Interesse des Klimas verändern muss.“ Mit weniger Fleisch und Wurst kann sich Ullrich durchaus anfreunden, doch an eine radikale Wende im Verhalten der Verbraucher glaubt der Agrar-Chef nicht. Statt Verbote und Parolen müssten die Menschen mitgenommen werden, wenn es um eine umweltschonende und gesündere Ernährung geht.

Landwirt Gerhard Ullrich und Alexandra Pichl, Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, in einem Rinderstall der Brielower Agrar GmbH. Quelle: Frank Bürstenbinder

Beim Thema Tierwohl hakte Ullrich nach: „Wir können Sie auskömmliche Milchpreise durchsetzen, damit sich die Erzeuger höhere Standards überhaupt leisten können?“ Pichl zeigte durchaus Verständnis für die vertrackte Lage der Bauern. Der Milchpreis sei katastrophal, pflichtete die Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen dem Landwirt bei. „Dafür könnte ich Sie umarmen“, entfuhr es Ullrich, dessen Betrieb die Milchproduktion 2016 wegen nicht auskömmlicher Preise aufgab. Doch was tun? Plötzlich waren sich Landwirt und Grünen-Politikerin einig. Beide fordern vom Einzelhandel keine Sonderangebote mehr für Grundnahrungsmittel. Mit den Lockpreisen müsse im Interesse fairer Erzeugerpreise Schluss sein, finden Ullrich und Pichl.

Regionallabel für Brandenburg

Brandenburgs grüner Landwirtschaftsminister Axel Vogel will für heimische Produkte ein Regionallabel einführen. „Keine schlechte Idee. Regionale Produkte gibt es reichlich. Doch die Verarbeiter fehlen“, gab der Brielower Agrar-Chef zu bedenken. Auch in diesem Punkt gibt es durchaus gemeinsame Schnittmengen zwischen Bauern und Grünen. Nämlich wenn es darum geht, regionale Schlachthöfe zu reaktivieren. Damit ließen sich lange Tiertransporte vermeiden, so Pichl. Wie sie es mit der Eigenversorgung von Lebensmitteln in Krisenzeiten sehe, wollte Ullrich von ihr wissen. Für die Direktkandidatin eine Frage, mit der sie sich erst noch beschäftigen muss: „Ich würde mir nie Sorgen machen, dass Menschen in Brandenburg hungern müssen.“

Von Frank Bürstenbinder