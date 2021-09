Brandenburg/H

Patrick Meinhardt (54) war von 2005 bis 2013 Bundestagsabgeordneter und zudem zwei Jahre lang Generalsekretär der FDP in Baden-Württemberg. Sehr viel bringt den aktuellen FDP-Direktkandidaten im Wahlkreis 60 also nicht aus der Fassung. Sebastian Möckel hat den erfahrenen Politiker gleichwohl an einer heiklen Stelle gepackt.

Der Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft (BBAG), ein aufmerksamer und gelegentlich bissiger Begleiter des Brandenburger Alltags, ist der MAZ-Überraschungsgast des liberalen Kandidaten für den Bundestag. Das heißt: Patrick Meinhardt wurde in die MAZ-Reaktion eingeladen, ohne zu wissen, wer ihn mit seinen Fragen löchern würde.

Sebastian Möckel gibt Patrick Meinhardt (links) einige Nüsse zu knacken. Quelle: Heike Schulze

Sebastian Möckel hat sich zuvor schlaugemacht über sein Gegenüber, der als Bundesgeschäftsführer beim Taxi- und Mietwagenverband Deutschland (TMV) arbeitet. So weiß er, dass Patrick Meinhardt in einer Partnerschaft mit einem Mann lebt und das auch keineswegs verschweigt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um so verwunderter ist unser Überraschungsgast, dass ausgerechnet Meinhardt am 28. Juni 2012 im Deutschen Bundestag gegen das von den Grünen beantragte Eheschließungsgesetz für gleichgeschlechtliche Personen gestimmt hat. Der Mann also, der neun Jahre später vor dem Altstädtischen Rathaus mit dem Vorsitzenden der Jungliberalen mit Sekt anstößt, als dort die Regenbogenfahne gehisst wird. Warum also war er gegen die Homo-Ehe?

An der Stelle ist sich der Kandidat sich nicht mehr sicher, wie es 2012 genau gelaufen ist. Er erinnert sich an eine harte Debatte mit ganz unterschiedlichen Positionierungen in der CDU/CSU und der FDP sowie daran, dass er für die Gleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Paare bei der Bafög-Förderung zuständig gewesen ist.

Wie Supermann

„Sind Sie Supermann?“, fragt der bei den Linken engagierte Sebastian Möckel den liberalen Direktkandidaten im Wahlkreis 60 als Nächstes. Denn in der Bundestagsfraktion war Meinhardt Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung, Familie, Kinder, Jugend, Frauen, Senioren, Kultur und Medienpolitik.

Meinhardt muss selbst lachen über dieses Wörterungetüm. Möckels Einwand: Jedes einzelne dieser Themen benötige doch Legionen von Menschen, die sich damit befassen. Meinhardt gibt ihm recht und erklärt, dass Mitglieder kleiner Fraktionen in vielen Bereichen eben parallel arbeiten müssten. Zum Glück könne er das, weil er kommunalpolitisch geschult und geerdet sei.

Das Bürgerrecht Kultur

Sebastian Möckel bringt sein Gegenüber dazu, dem eigenen Juli-Bundesvorsitzenden zu widersprechen. Wenn Kultur sich nicht selbst trägt und von staatlichen Zuschüssen abhängig ist, sei sie keine Kultur, soll der Jungliberale gesagt haben.

„Wenn Jens (Teutrine; die Red.) das wirklich gesagt hat, werde ich ihn damit konfrontieren“, verspricht Meinhard und versichert: „Kultur ist so wichtig.“ Der Brandenburger FDP-Vorsitzende lässt keinen Zweifel daran, dass staatliches Geld reichlich in die Kultur fließen muss. Denn Kultur habe „die Wertigkeit eines Bürgerrechts“.

Patrick Meinhardt, Direktkandidat der FDP, beantwortet die meisten Fragen souverän. Quelle: Heike Schulze

Keine Mühe hat der FDP-Kandidat, die abgeforderten „Baustellen in Brandenburg an der Havel als Teil des Wahlkreises 60“ aufzulisten. Meinhardt: „Die vierte Beigeordnetenstelle muss endgültig vom Tisch, die Stadt braucht mehr Mut zur Bürgerbeteiligung, sie schöpft zudem ihr Tourismus-Potenzial nicht aus und ihr fehlt trotz vorhandener Chancen ein Technologie-Start-up-Center.“ Brandenburg müsse das Potenzial nutzen, „wenn das Auswärtige Amt hier am Schluss mit 2000 Mitarbeitern sitzt“.

Zumindest halbwegs, wenn nicht mehr, hat Patrick Meinhardt seinen MAZ-Überraschungsgast überzeugt, dass er seine neue Heimatstadt wirklich so sehr mag, wie er immer sagt. Sebastian Möckel, war aufgefallen, dass der Baden Badener vor fünf Jahren ähnlich von Binz auf Rügen geschwärmt hat wie heute von Brandenburg an der Havel.

Liebe zu Brandenburg an der Havel

Wie aufrichtig sind also die großen Worte und an welchem Ort sieht sich der Liberale im Jahr 2025? Meinhardt leistet zwar keinen Treueschwur auf Brandenburg an der Havel. Doch er erklärt so emotional wie überzeugend, warum er sich in die Stadt „verliebt“ habe.

„Das habe ich sofort gespürt, als mein Lebensgefährte und ich auf der Jahrtausendbrücke standen, diese neue Welt hat mich magisch innerlich angezogen“, versichert der Hoffnungsträger der Brandenburger Liberalen.

Der Kandidat und örtliche FDP-Chef lädt oft und gern Freunde von außerhalb nach Brandenburg ein steckt sie ebenso gern mit seiner Begeisterung für seine neue Heimat an. Das freut auch den Überraschungsgast.

Von Jürgen Lauterbach