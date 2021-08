Brandenburg/H

Das Thema Afghanistan und die Macht der Taliban beherrschen aktuell die Nachrichten. Kein Wunder also, dass die MAZ die Direktkandidaten im Wahlkreis 60 mit Brandenburg an der Havel, großen Teilen von Potsdam Mittelmark, Regionen des Havellandes und Teltow-Flämings danach fragt.

Wie immer sollen die Politikerinnen und Politiker, die sich um die Erststimmen im Wahlkreis 60 bewerben, eine knappe Antwort von nur 400 Zeichen geben. De Frage lautet: Was kann und sollte Deutschland für Menschen in Afghanistan tun, die Angst um ihr Leben und Angst vor der Taliban-Herrschaft haben?

Mit den USA Hilfszentren aufbauen

Patrick Meinhardt (FDP): Die Bilder aus Afghanistan machen mich fassungslos. Deutsche Staatsbürger, Ortskräfte und Unterstützer deutscher Truppen und Hilfsorganisationen müssen sofort evakuiert werden. Die EU muss mit den USA in der Region Hilfszentren aufbauen. Ein ehemaliges SPD-Regierungsmitglied spricht von einem Totalversagen der Regierung: „Es ist für mich unvorstellbar, dass Heiko Maas im Amt bleibt.“ Dieser Einschätzung schließe ich mich an.

Familien zusammenhalten

Alexandra Pichl (B90/Grüne): Das ist jetzt zu tun: 1. Schnelle Evakuierung, besonders von Ortskräften und gefährdeten Gruppen – pragmatisch, unbürokratisch, umgehend! 2. Die USA unterstützen, den Flughafen Kabul offen und sicher zu halten. 3. Familien zusammenhalten und Bleibeperspektiven eröffnen. 4. Abschiebungen nach Afghanistan dauerhaft aussetzen. 5. Vorsorge für eine wachsende Fluchtbewegung treffen, gemeinsam mit EU, Nachbarstaaten und Nato.

Lebensperspektiven dort entwickeln

Dietlind Tiemann (CDU): Wir tragen Verantwortung für die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir müssen so viele bedrohte Menschen wie möglich evakuieren. Wenn Afghanistan weiter internationale Hilfe will, müssen die Taliban unsere Bedingungen zum Schutz der Bevölkerung akzeptieren. Viele werden in die Nachbarländer fliehen. Unsere Aufgabe: den dortigen Aufbau von Flüchtlingseinrichtungen unterstützen, Lebensperspektiven dort entwickeln.

Luftbrücke in die Freiheit

Tobias Bank (Linke): Nachdem die Zuständigen in der Bundesregierung tagelang zugesehen und viel zu langsam mit der Evakuierung begonnen haben, braucht es jetzt eine von Deutschland mitgetragene, internationale humanitäre Luftbrücke vom Flughafen in Kabul als Nadelöhr in die Freiheit. Solange es geht, müssen so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht und insbesondere Gefährdete und deren Familien evakuiert werden.

Keine Überführung nach Deutschland

Axel Brösicke (AfD): Es müssen umgehend Unterbringungsmöglichkeiten in den Nachbarländern geschaffen werden, besonders um die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Eine Überführung nach Europa, ganz besonders nach Deutschland darf es nicht geben und wenn, dann nur in wenigen Ausnahmefällen und bei klarer Sicherstellung der Identität und Vorlage gültiger Ausweise. Die unkontrollierte Masseneinwanderung wie 2015 darf sich nicht wiederholen.

Hilfe in der Region, Neuanfang in Deutschland

Sonja Eichwede (SPD): Die Bilder der letzten Tage haben mich schockiert. Menschen, die uns in 20 Jahren vor Ort unterstützt haben, sind deshalb in Gefahr und müssen von uns umgehend in Sicherheit gebracht werden. Humanitäre Hilfe und ärztliche Versorgung in der Region sind dabei genauso wichtig, wie eine Perspektive für einen Neuanfang in Deutschland. Wie wir mit den Helfern umgehen, wird das Bild Deutschlands in der Welt beeinflussen.

Von Jürgen Lauterbach