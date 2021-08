Brandenburg/H

205.000 Menschen haben bei der Bundestagswahl am 26. September nicht nur die Wahl zwischen 19 Parteien und den sechs Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der etablierten Parteien im Wahlkreis 60. Dort treten außerdem acht weitere Frauen und Männer an, die mit der Erststimme gewählt werden möchten. Hinter ihnen stehen keine Parteien, die bereits einmal in den Bundestag gewählt wurden.

Lesen Sie auch: Das sind die sechs Favoriten im Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 60

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freier Wähler und Forellenzüchter

Michael Müller von den Freien Wählern ist 58 Jahre alt und seit 41 Jahren Forellenzüchter von Beruf. Der gebürtige Berliner aus Niemegk ist seit 1998 kommunalpolitisch erfahren. Als Landwirt interessiert sie sich besonders für Landwirtschaft und Naturschutz und steht für regionale Lebensmittel.

Michael Müller tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 60 an. Quelle: privat

Als Kommunalpolitiker hat sich Müller gegen den Bau von Windkraftanlagen im Wald gewandt. Bei der Bundestagswahl will er zumindest die 5-Prozent-Hürde knacken.

Pirat für Freiheitsrechte

Mathias Täge von der Piratenpartei Deutschland (Piraten) ist 41 Jahre alt und ist von Beruf biologisch-technischer Assistent Mathias Täge. Der Kandidat aus Wiesenburg ist seit 2013 im Vorstand der Piratenpartei im Kreisverband Potsdam Mittelmark aktiv.

Mathias Täge ist wie 2017 der Direktkandidat der Piratenpartei für die Bundestagswahl 2021. Quelle: Christin Iffert

Bei der Bundestagswahl 2017 vor vier Jahren ist er ebenfalls als Direktkandidat seiner Partei angetreten und holte 1,7 Prozent der Erststimmen. Vor drei Jahren machte Mathias Täge auf sich aufmerksam, als er die Legalisierung von Cannabis forderte. Als sein wichtigstes Zeil formulierte er einmal, die Freiheitsrechte zu stärken und zu schützen.

Stolze Kandidatin der „Partei“

Isabell Knauff ist die Direktkandidatin von „Die Partei“ für den Wahlkreis 60 Die 1998 geborene Rathenowerin ist nach Brandenburg an der Havel gezogen und studiert zurzeit an der Technischen Hochschule Brandenburg.

„Die Politik treibt es zu bunt“, schreibt die Partei-Kandidatin auf ihrem Wahlplakat und will es besser machen“. Die Jugend wird nach ihren Worten seit Jahren immer politikinteressierter und so sei auch sie zur Politik gekommen. Das die Parteimitglieder sich in ihrem Wahlkreis für sie entschieden, hat Isabell Knauff „etwas überrascht und stolz gemacht“.

Ökologie-Demokratin für Artenschutz

Martina Schallert von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), Jahrgang 1964, ist Verwaltungsangestellte und lebt in Oberkrämer im Landkreis Oberhavel. Im Unterschied zu ihren ÖDP-Mitstreitern in anderen Wahlkreisen verrät sie nicht viel über sich.

Sie begründet ihre Kandidatur damit, dass sie sich für Artenschutz, mehr Miteinander und „eine den Menschen zugewandte Familienpolitik“ einsetzen möchte.

Schweißfachmann der Basis

Guido Esser (56) von der Basisdemokratischen Partei Deutschland (die Basis) wurde in Essen geboren und arbeitet als Schweißfachmann in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung an Eisenbahnschienen.

Da ich andere Menschen so behandle, wie ich selbst behandelt werden möchte, finde ich mich in allen vier Säulen der Basis wieder“, schreibt er über sich selbst. In der Zukunft werde er sich mehr politisch engagieren und stehe deshalb als Kandidat für die Landesliste in Brandenburg zur Verfügung.

Unabhängiger für Volksentscheide

Thomas Rödiger (52) aus Fohrde kandidiert bei dieser Bundestagswahl als Bewerber für ein Direktmandat bei der Vereinigung Unabhängige für bürgernahe Demokratie (Unabhängige).

Der Vater zweier Kinder, der als Luftsicherheitsassistent im Auftrag für die Bundespolizei ist kein Neuling auf dem Wahlparkett. 2013 tritt der gelernte Dachdecker erstmals zur Bundestagswahl angetreten, als Einzelkandidat. 2014 folgten Kandidaturen zur Landtagswahl und Kommunalwahl. Zentrale Forderung des Unabhängigen sind Abstimmungen durch Volksentscheide.

Abgeordnete sollten seiner Ansicht nach höchstens zweimal vier Jahre im Parlament tätig sein und alle direkt und somit nicht über Parteilisten, gewählt werden. Gleichwohl steht Rödiger auch auf der Landesliste der Unabhängigen in Brandenburg: an dritter Stelle.

Der Konservativen gräult vor Verblendeten

Corinna Conrad, Jahrgang 1958, wurde vom Kreiswahlausschuss zugelassen als Direktkandidatin „für mehr Bürgerbeteiligung“. So wird es auf dem Stimmzettel stehen. Die in einer Lebensgemeinschaft lebende Berufskraftfahrerin ist Brandenburger Landesvorsitzende der Partei „Deutsche Konservative“ und hat auch bei der Landtagswahl 2019 kandidiert. Sie wohnt in Brandenburg an der Havel.

Auf ihrer Facebookseite schreibt sie: „Mein größter Greuel sind Dumme und verblendete Menschen“. Sie werde Ungerechtigkeiten und Unterdrückung immer bekämpfen. Das ist laut Facebookeintrag auch so zu verstehen, dass sie „kein Geld nach Afrika schicken wird, schon gar nicht an Witwer, die ihre Kinder mit in Krisengebiete nehmen“. „Diese Bälger“, so Corinna Conrad, „rette ich bestimmt nicht“.

Soldat und Landwirt mit acht Kindern

Klaas Hinners, 1954 geboren, tritt als Einzelbewerber unter dem Stichwort „Zukunft“ zur Direktwahl an. Der Land- und Forstwirt war vor knapp 30 Jahren aus der Nähe von Bremen nach Jerchel im Milower Land gekommen und gründete dort das Gut Sandow, einen ökologischen Land- und Forstwirtschaftsbetrieb mit Flächen in den Landkreisen Havelland und Oberhavel.

Seiner Internetseite ist zu entnehmen, dass der diplomierte Forstwirt und Agraringenieur Oberstleutnant der Reserve ist, weit gereist und vielfältig sportlich. Unter dem Begriff Zukunft gibt er in seinem „Steckbrief“ vier Söhne im Alter zwischen 2 und 30 Jahren an sowie vier Töchter, 4 bis 15 Jahre.

An seinen 1973 als Soldat geleisteten Eid, Recht und Freiheit zu verteidigen, fühle er sich weiter gebunden, erklärt er seine Kandidatur. Als einer von 700 Bundestagsabgeordneten könne er zwar keine Berge versetzen, aber „als Selbstdenker ein Leuchtfeuer errichten“.

Von Jürgen Lauterbach