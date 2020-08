Brandenburg/H

Am 11. September wird das neue Konferenz- und Gemeindezentrum Reckahn festlich der Stiftung „Der Kinderfreund“ übergeben. Das teilte am Dienstag Silke Grabig-Siebrecht mit, Leiterin der Reckahner Museen, anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Staatlichen Schulamt Brandenburg mit. Am 11. September soll zudem der Bildungswissenschaftler und Stiftungsvorsitzende Hanno Schmitt das Bundesverdienstkreuz aus den Händen der brandenburgischen Forschungsministerin Manja Schüle erhalten.

Die Gemeinde Kloster Lehnin hat den Reckahner Renaissancebau für 3,2 Millionen Euro zu einem Gemeinde-, Kultur- und Konferenzraum umgewandelt. Eigentümer ist die Stiftung „Der Kinderfreund“. Es war ein Kraftakt, das 1605 errichtete Gebäude dem Verfall zu entreißen.

Neue Ausstellung im Schulamt

Am Dienstag eröffnete Silke Grabig-Siebrecht mit Vertretern des Schulamtes die neue Ausstellung, welche bis Ende Januar in den Fluren der Behörde zu sehen sein wird. Danach geht die Wanderausstellung auf Reisen durch andere Bundesländer, Österreich und die Schweiz.

Die Ausstellung im Staatlichen Schulamt Brandenburg. Bei der Eröffnung sind unter anderem dabei die Behördenleiterin Janina Kolkmann ( 2. v. l.), Bildungswissenschaftler Hanno Schmitt und Landtagsabgeordneter Udo Wernitz (SPD, r.). Quelle: Reckahner Museen

Die Ausstellung ist ein Fingerzeig für Pädagogen. Der Titel: „Reckahner Reflexion zur Ethik pädagogischer Beziehungen“. Initiatorin der Ausstellung ist die Brandenburger Schulrätin Heike Noll. Erarbeitet ist die Schau aus den Erkenntnissen der Rochow-Akademie Reckahn und richtet sich an Lehrer, wie die pädagogische Beziehung zu ihren Schülern gut zu gestalten ist. Auf großen, gut zwei Meter hohen Bildern zeigen Tafeln.

Fundament für das Leben

Lehrer und Erzieher sollen Kindern und Jugendlichen respektvoll begegnen. Es ist ein Appell für Mitmenschlichkeit. „Pädagogische Beziehungen bilden ein Fundament dafür, dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen“, heißt es im Begleittext der Ausstellung.

Herausgeber der Ausstellung sind das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin, das Deutsche Jugendinstitut in München und das Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam.

Reckahner Regelbüchlein

Neu ist auch das Reckahner Regelbüchlein, in dem Kinder berichten, was ihnen selbst im respektvollen Umgang miteinander wichtig ist. Es wurde am Dienstag erstmals öffentlich vorgestellt und verdeutlicht auf kindgerechte Art Menschenrechte.

Wer die Ausstellung im Schulamt sehen möchte, muss sich wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Richtlinien zuvor anmelden unter 03381-397400.

Von Marion von Imhoff