Brandenburg/H

Ein neues Abenteuer beginnt für Josefine Olvermann. Sie greift erstmals zur Spraydose und gestaltet mit Siebt- bis Zehntklässlern neue Bilder für die Bushaltestelle der Berufsorientierten Schule ( BOS) Kirchmöser.

Bunte Farben verändern den Ort

Vor ihnen liegen 400 Dosen mit Farbtönen wie Code Red, Light Blue und Shake well, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. „Vorher war hier alles dunkelgrün, trostlos und oft beschmiert. Jetzt experimentieren wir mit Farben, verändern etwas und schaffen neue, lebendige Bilder. Ich habe ein Krokodil und Eis gemalt, alles ist jetzt bunter. So entsteht ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen und den wir gern sehen“, sagt die Siebtklässlerin.

Pommestüte, Gespenst, Ananas und Donut verschönern die Wände der 42 Quadratmeter großen Bushaltestelle und machen nicht nur die Jugendlichen glücklich. Denn das Projekt ist erst durch den Einsatz mehrerer Helfer möglich.

Mehrere Helfer ermöglichen das Projekt

Die Idee stammt vom Kirchmöseraner Ortsvorsteher Carsten Eichmüller ( SPD), denn die Schmierereien an der Haltestelle in der Schulstraße seit Jahren störten. Er sucht den Kontakt zur BOS Kirchmöser, spricht mit Kunstlehrerin Silke Rougk, den Brandenburger Verkehrsbetrieben (VBBr) und der Stadtverwaltung.

Die Stadt und VBBr finanzieren das Projekt mit jeweils 1300 Euro und engagieren den Graffiti-Künstler Mirco Stielow. Er zeigt den Schülern der BOS in einem Workshop, wie neue Kunstwerke entstehen und was sie bei der Gestaltung beachten.

„Es ist wichtig, nicht zu dicht an die Fläche ran zugehen und die Linien mit der Spraydose aus 3 bis 5 Zentimetern Entfernung aufzutragen“, sagt der 43-Jährige. Er stellt klar, wie sich die Wahrnehmung der Haltestelle verändert. „Jetzt gehen die Kinder zum Bus, haben gute Laune und freuen sich darauf, hier zu sein“, sagt Stielow.

Schüler loben den Workshop

Er und Christiane Hoffmann vom Tiefbauamt sind überzeugt, dass sich die Teenager mit ihren Kunstwerken identifizieren. „Wir haben bei städtischen Flächen die Erfahrung gemacht, dass es länger schön bleibt, wenn die Jugendlichen sie aktiv mitgestalten“, sagt Hoffmann. Als Beispiel benennt sie die mit Graffiti gestaltete Bushaltestelle am Buchenweg auf der Eigenen Scholle.

Auch für Hannes Krüger ist das Projekt eine Premiere. „Das ist besser als Unterricht“, sagt der 13-Jährige und achtet beim Zeichnen auf seine Linienführung. Christiane Hoffmann schließt weitere Projekte nicht aus. „Vielleicht können wir das am Bahnhof in Kirchmöser fortsetzen. Wenn die Schüler Ideen haben, die für mehr als eine Wartehalle reichen“, sagt sie.

Wunsch nach Sauberkeit

Fußgängerin Annika Vogt läuft durch die Schulstraße und bleibt an der Haltestelle stehen. „Hier war vorher alles so beschmiert, dass ich nie in die Haltestelle gegangen wäre. Jetzt ist das anders. Es wirkt bunt, schön und lebendig, wie ein Kunstwerk. Ich hoffe einfach nur, dass es hier so sauber bleibt“, sagt die Kirchmöseranerin.

Es ist ein Wunsch, den alle Unterstützer des Projekts haben. Die letzte Schmiererei, ein bekritzelter Fahrplan soll laut Ortsvorsteher Carsten Eichmüller in den nächsten zwei Tagen verschwinden. „Darum habe ich Jörg Vogler, den Geschäftsführer der Brandenburger Verkehrsbetriebe gebeten und er hat sofort zugesagt“, sagt Eichmüller.

Von André Großmann