Brandenburg/H

Wenn der ehemalige Domorganist Matthias Passauer in die Sankt-Gotthardt-Kirche geht, fallen ihm Geschichten ein, die ihm seine Mutter als Kind erzählt hast. Sein Vater war damals Pfarrer in der Kirche, die Familie lebte im Pfarrhaus nebenan. Das war aber kurz nach dem Krieg voll mit Flüchtlingen und Rückkehrern, in jedem Zimmer wohnte faktisch ein Familie. Also musste die Hebamme über eine Leiter ins Zimmer einsteigen, um Matthias zur Welt zu bringen. Hat also alles geklappt.Marco Lessentin und Gesangspartner Ronny Jentzsch (Fresh Fox) sind mit ihrem Schlagerduett „Magic Melody“ unaufhaltsam auf dem Vormarsch:

Marco Lessentin Quelle: jast

Die Single „Sirenen der Nacht“ sprang als Neueinsteiger in der DJ-Hitparade auf Anhieb auf Platz 99. Da gratulieren wir doch herzlich!Ein großes Herz für kleine Bahnen hat Jürgen Führer. Der Kirchmöseraner, der unter anderem durch seine schönen Landschaftsfotos und seine Plüschfrösche Kurti und Mondi bekannt geworden ist, hat am Freitag mal wieder im Pflegeheim von Renafan in der Neuendorfer Straße vorbeigeschaut. Von dort war ein Hilferuf gekommen: Man suchte jemanden, der die Modellbahn Spur TT auf Vordermann bringt. Stück für Stück repariert Jürgen Führer nun die Anlage – und die Frösche schauen zu.

Jürgen Führer an der Modellbahn des Seniorenheimes in der Neuendorfer Straße. Quelle: privat

Von MAZ