Brandenburg/H

Das Lehrerkollegium der Wilhelm-Busch-Grundschule in Brandenburg unterrichtet mehr als 100 Kinder in Notbetreuung. Nach Angaben von Schulleiterin Christina Hübner ist etwa jedes vierte Kind in der Notbetreuung. So wird es auch nach den einwöchigen Winterferien, die nun beginnen, weitergehen. Im Durchschnitt sind nach Angaben von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) gut 21 Prozent der Grundschulkinder in der Stadt Brandenburg in der Notbetreuung. Als dramatisch bezeichnet die Schulleiterin indes die Situation für Erstklässler im Distanzunterricht. Für sie seien die ersten Schritte ihrer Schullaufbahn durch den Distanzunterricht erheblich schwieriger.

Auch interessant: Bildung lässt sich nachholen – ein Kommentar

Anzeige

Da die Lehrer zugleich Angebote für den Distanzunterricht für jene Schüler machen müssen, die zu Hause sind, sei die Belastung und die Sorge, um die eigene Gesundheit und die der Kinder groß, sagt die Schulleiterin. Zwei Lehrerinnen sind Hübner zufolge komplett im Homeoffice, weil sie Risikopatienten sind. Alle Übrigen wechseln sich ab. Es sei eine hohe Zahl an Kindern in der Notbetreuung, deren Eltern arbeiten allesamt in systemrelevanten Berufen. „Es ist ein Problem, aber wir kriegen es hin.“ Zwei Studenten und Schulhelfer unterstützen das Pädagogenteam.

Hoffnung auf Wechselunterricht

„Ich hoffe, dass wir im Wechselmodell starten dürfen, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt.“ Wann das der Fall sein wird, „hängt am seidenen Faden“. Derzeit stehe dafür aber der 15. Februar im Raum. Bundesweit sind die Schulschließungen vorerst bis zum 15. Februar beschlossen worden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Notbetreuung bearbeiten die Kinder ihre Aufgaben, die ihre Schulkameraden im Distanzunterricht bekommen, in kleinen Gruppen auf Klassenstufenbasis mit festen Betreuern.

Für das Wechselmodell spricht laut Christina Hübner, dass so die Kinder zunächst individueller und mit mehr Zeit gefördert werden könnten. Lernrückstände könnten so besser wieder behoben werden.

Stoff in den wichtigsten Fächern

Im Wechselunterricht würden die Jahrgänge eins bis drei mit ihren Klassenleitern montags, mittwochs und freitags, beziehungsweise dienstags und donnerstags zusammen arbeiten. Im Mittelpunkt stehen sollen dabei die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde.

„In den Klassen vier bis sechs gibt es dann eine Früh- und Spätschicht, sodass alle Schüler dieser Jahrgangsstufen täglich stundenweise vor Ort sind.“ Der Schwerpunkt liege bei den älteren Kindern auf denselben Fächern und zusätzlich noch auf den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. „Die Klassen werden immer geteilt“, sagt Christina Hübner.

Die Voraussetzungen für den Online-Unterricht sind indes schwierig: „Es fehlt WLan in den Räumen und wir haben nur eine geringe Anzahl von Endgeräten.“

Für Erstklässler „dramatisch“

Den derzeitigen Distanzunterricht hält die Wilhelm-Busch-Schulleiterin für richtig. „Das ist die Variante, um dem Ganzen gesund zu begegnen.“ Die körperliche Unversehrtheit sei das wichtigste Gut.

Für die Erstklässler aber sei die Situation im Vergleich zu älteren Schülern „am dramatischsten“. Schulanfänger bräuchten die Lehrer im Präsenzunterricht am nötigsten, um erste Schritte im Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Das sei im Homeschooling einfach schwer zu bewältigen. Es sind jene Kinder, die erste Schritte machen im Schulunterricht. Für das Lernen des Alphabets und Schreiben erster Buchstaben und kleiner Rechenübungen ist einfach die Visualisierung der Hilfestellungen der Lehrer nötig.

Dank an die Eltern

Auch die Unterstützung von Eltern sei beim Distanzlernen erheblich wichtiger als bei Schülern an Gymnasien oder Oberschulen. Das bringe Eltern schon an ihre Grenzen. Umso mehr bedanke sie sich bei ihnen für die große Unterstützung der Kinder, sagt Schulleiterin Christina Hübner.

Auch interessant: So läuft der Digital-Unterricht auf dem Campus in Nauen

Die Busch-Grundschule auf dem Görden ist die größte Bildungseinrichtung der Primarstufe in der Stadt Brandenburg. 31 Lehrer unterrichten dort 462 Jungen und Mädchen. Zum Team gehört auch eine Sonderpädagogin.

Von Marion von Imhoff