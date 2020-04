C-Promis, Bescheidwisser und der große Hunger: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Donnerstag, 9. April 2020

Im Moment ist in den Medien das Thema vor allem, wie es nach dieser Krise weitergeht und wie sich unser Land durch die Maßnahmen der vergangenen (und kommenden) Wochen verändert. Talkshows laufen gerade stündlich und jeder gibt seinen Senf dazu. Nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, Finanzexperten oder Roland Habeck, der gefühlt zur gleichen Zeit in gleich mehreren Live-Sendungen sitzt. Auch diese C-Promis machen mit, bei deren Namenseinblendung man denkt: „Huch! Den gibt`s noch?“

Und weil wirklich jeder irgendwas beizutragen hat, habe ich auch mal versucht, herauszufinden, wie sich Deutschland durch die Corona-Krise verändert. Die Herleitung dafür ist sehr simpel. Man braucht dafür nur mal auf die Straßen zu schauen: Weniger Fußgänger, aber irgendwie gleich starker Autoverkehr. Ich frage mich immer, wo die alle hinfahren? Gurken die alle nur rum, weil der Sprit so billig ist?

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden sitzt vor seinem Büro und liest die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Nein, die Antwort sieht man, wenn man selbst mal herumfährt: Die Leute stehen in der Schlange vor den Baumärkten oder kaufen in Supermärkten ein. Sonst hat ja auch nichts offen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass gerade das zigfache an Lebensmitteln gekauft wird, als es in normalen Zeiten der Fall ist. Krise scheint hungrig zu machen. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, dass alle Deutschen nach der Krise sehr viel dicker sind, dafür aber in top renovierten Buden leben.

Welchen Effekt diese ganze Sache aber noch haben dürfte, ist folgender: Wir werden abgehärtet sein, was Skurrilitäten angeht. Denn täglich, ja stündlich sieht man irgendwelche Szenen, hört irgendwelche Geschichten und erlebt selbst Situationen, die mittlerweile normal sind, vor wenigen Wochen aber noch dazu geführt hätten, dass man vor lauter Kopfschütteln ein Schleudertrauma bekommen hätte.

Einkaufen mit Schutzmaske und Handschuhen

Meine Lieblingsszenen von dieser Woche: Als ich meinen Wagen am Dienstag vorm Supermarkt parkte, stieg ich aus, setzte meine FFP2 Atemschutzmaske auf, streifte mir Latexhandschuhe über und beobachtete die Szenerie. Menschen, die in großem Abstand darauf warteten, einen Einkaufswagen zu holen. Schön einer nach dem anderen.

Manche trugen Masken, andere Gummihandschuhe, einer sprühte den Einkaufswagen mit einem Desinfektionsmittel ab. Die meisten machten einen riesigen Bogen um andere. Und mitten in dieser wirklich schrägen Szenerie sitzt ein Musikant vor dem Markt und spielt auf seiner Ziehharmonika: „Bésame, bésame mucho“.

Einkaufen ist ein riskantes Unterfangen in der Corona-Krise. Quelle: Stephan Boden

Später, zurück im Büro, telefoniere ich mit meinem besten Freund in Hamburg. Er lebt getrennt von der Mutter seines sieben Jahre alten Sohnes. Die beiden teilen sich die Betreuung des Jungen und er ist derzeit zuhause bei Mami. Am Vormittag rief er seinen Vater an. Die Mutter war gerade einkaufen (natürlich!) und er wollte erzählen, dass er sich in ihrer Wohnung unwohl fühlt. Denn in der Bude kommt man kaum noch durch, weil Mutti davon ausgeht, dass wir irgendwann für Monate gar nicht mehr raus dürfen und deshalb jeden Tag massenhaft Dinge kauft und die zu Hause stapelt.

Nach seinen Schilderungen ist das Wohnzimmer offenbar mit einer Art Dachsbau zu vergleichen, in dem man sich in engen Gängen bewegen muss. Das passt zu den Fotos, die man derzeit häufiger mal im Internet sieht: Stapelweise Klopapier und Küchenrollen auf dem Balkon. Ein anderes Bild, dass ich die Tage fand, zeigte vor einem Lebensmittelgeschäft zahlreiche Einkaufswagen, in denen gebrauchte Einweghandschuhe lagen.

Das schräge daran: Kaum jemanden überrascht sowas noch. Skurril ist normal in diesen Tagen.

Ich bin mir aber sicher, dass es da draußen Geschichten gibt, über die man sich dennoch wundern wird. Und da ich seit Tagen so viele Zuschriften bekomme, würde ich mich über solche Geschichten sehr freuen. Ich sammle das Ganze dann mal und schreibe die schrägsten Stories auf.

Meine Mailadresse: mail@bodensbuecher.com

