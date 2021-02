CDU-Vize Paaschen wirbt für Bündnis mit FW und der SPD

Brandenburg/H

Dass die Brandenburger CDU andere Fraktionen dominiere oder unterdrücke, wie das kolportiert werde, sei Unsinn, sagt der CDU-Kreis-Vize Walter Paaschen, der auch der SVV vorsteht. „Wir haben als CDU für Brandenburg viel erreicht. Aber wir hatten als Partei nie allein eine Mehrheit“, führt er als Beweis für seine These an.

Tatsächlich gelang es der CDU unter der Führung von Dietlind Tiemann seit 2003 für alle wichtigen Entscheidungen eine – oft knappe – Mehrheit zu schmieden. Erinnert sei ans große Schulsanierungsprogramm oder die Abwahl des damaligen SPD-Bürgermeisters Norbert Langerwisch. Für dessen Rauswurf ließ sich Paaschen nach einem leichten Schlaganfall im Rollstuhl in die SVV bringen um mit seiner Stimme die hauchdünne Mehrheit für die umstrittene Abwahl zu sichern.

„Wir haben die Linken nicht kaputt gemacht“

Wenn nötig nahmen die Christdemokraten dafür jeden, der zu bekommen war. Gegen Proteste aus der Landes-CDU ging die örtliche CDU mit den Linken ein Bündnis ein. Die Linken garantierten für einen eigenen Beigeordnetenposten die Wiederwahl von Michael Brandt. Das gelang. In der Folge verlangte die CDU von den Linken eine gemeinsame Haltung in der SVV.

Das gelang nie: Die Fraktion stimmte in fast allen Fragen unterschiedlich ab. „Wir haben die Linken nicht kaputt gemacht. Das waren die selbst“, sagt Paaschen. „Die haben sich nicht an die Seite ihres Beigeordneten gestellt“, zieht Paaschen eine erste Bilanz der gescheiterten achtjährigen CDU-Linken-Zusammenarbeit, die mit dem Ausscheiden von Wolfgang Erlebach als Beigeordneter in wenigen Wochen vorbei ist.

Zweite Chance verdient

Aber auch der CDU hat das nicht viel gebracht, der Beigeordnete Brandt überwarf sich mit OB Dietlind Tiemann und wurde von ihr dann „kalt gestellt“. Dass Tiemanns Nachfolger Steffen Scheller seinen Kollegen Brandt nicht wieder mehr in die Rathausspitze einband, ist für Paaschen klar: „Wer einmal illoyal gegen seine Chefin war, wird es immer wieder sein. Die Ursache lag nur bei Brandt.“

Nun soll alles besser werden. Der SPD hat die CDU angeboten, mit einem Beigeordneten in die Stadtregierung einzuziehen. Überdies will er die Freien Wähler einbeziehen. Die werden geführt von den ehemaligen Sozialdemokraten Dirk Stieger und dem von Paaschen früher bekämpften Langerwisch. „Doch die haben sich geändert. Die sind jetzt zuverlässig. Die verdienen eine zweite Chance“, sagt Paaschen.

Gleichheit im Amt

Klar ist für Paaschen: „Wir haben verhandelt und gute Angebote gemacht. Der Entscheidung der Mitglieder der SPD schaue ich optimistisch entgegen.“ Schließlich „muss man in die Regierung, wenn man mitgestalten will.“ Dazu gehört ein Beigeordneter „für jede Fraktion“. Bisher hieß es, es bedürfe eines weiteren Beigeordneten neben SPD und FW nur wegen der fehlenden fachlichen Eignung von deren Kandidaten für den höheren Dienst. Paaschen aber spricht Klartext: „Damit wird die Gleichheit unter den Fraktionen sicher gestellt.“

Paaschen ist optimistisch, dass es vor der Bundestagswahl zum Bündnis von FW, SPD und CDU kommt. Für eine Zusammenarbeit mit den Grünen sieht er wenig Schnittmengen.

Starke Fraktionschefs gesucht

Was es brauche, „sind starke Fraktionsvorsitzende“ und Stadtverordnete, die Verantwortung und Führung übernehmen. Wie er sich das vorstellt, stellt Paaschen klar: „Es kann nicht sein, dass man als Fraktionschef wegen jede Kleinigkeit die Fraktion fragen muss. Die muss hinter einem stehen.“ Das Wort eines Abgeordneten müsse etwas wert sein. So hat beispielsweise er jüngst dem SPD-Mann Hanswalter Werner geholfen.

Der Kulturausschussvorsitzende brauchte Geld um der Wredowschen Zeichenstiftung bei einem Projekt zu helfen. „Wir machen das so: Die bekommen nicht ganz so viel wie sie wollen aber genug um das Projekt zu Ende zu führen, hab ich gesagt“, sagt Paaschen. Man habe sich „kurz geeinigt.“ Begeistert sei der Oberbürgermeister nicht gewesen, sagt Paaschen: „Aber es hat funktioniert.“

Von Benno Rougk