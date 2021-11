Caasmannstraße: E-Roller-Fahrer unter Drogen und bewaffnet

Brandenburg/H

Einen unter Drogen stehenden E-Roller-Fahrer hat die Brandenburger Polizei am Sonntagmorgen in der Caasmannstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 36-Jährige wurde gegen 10 Uhr einer Kontrolle unterzogen, bei der der Mann laut Bericht der Polizei Auffälligkeiten zeigte. Ein angesetzter Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Außerdem fanden die Beamten bei dem Mann eine Schreckschusspistole. Einen Waffenschein besitzt der 36-Jährige nicht. Er hat deshalb nun gleich zwei Anzeigen am Hals.

Von MAZ