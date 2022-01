Brandenburg/H

Der Spaziergang zum Bürgerhaus Hohenstücken in der Walther-Ausländer-Straße 1 gehört für Petra Maruhn inzwischen schon fest zu ihrer wöchentlichen Routine. „Wann immer ich es zeitlich schaffe, komme ich mittags hier her, um gesund und lecker zu essen“, sagt die 67-Jährige, die seit 1983 im Viertel wohnt.

Petra Maruhns Ziel ist das „Café Miteinander“, das seit knapp drei Jahren von dem Verein Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken (AuWiHo) an fünf Tagen die Woche im Bürgerhaus betrieben wird. Für einen kleinen Obolus von drei oder vier Euro, je nach Gericht, können sich Hohenstückener hier von Montag bis Donnerstag satt essen, miteinander klönen und sich austauschen. „Das Essen wird täglich frisch und mit gesunden Zutaten gekocht“, schwärmt Rentnerin Petra Maruhn. „Für einen solchen kleinen Preis gibt es im Viertel kein vergleichbares Angebot.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Soziale Begegnungsstätte in Brandenburg an der Havel

Für die Hohenstückenerin spielt aber auch der soziale Kontakt zu Freunden und Bekannten aus der Nachbarschaft eine wichtige Rolle. „Gerade jetzt in der Pandemie ist es schön, mal etwas unter Leute zu kommen.“ Seit der Eröffnung 2018 kommt Petra Maruhn regelmäßig ins „Café Miteinander“.

Die gelernte Köchin hat in der Küche im Bürgerhaus auch selbst schon mal an Topf und Pfanne gestanden. Inzwischen engagiert sich die Rentnerin ehrenamtlich vor Ort, in dem sie im Bürgerhaus Sozialrechtssprechstunden anbietet. „Wir sind hier wirklich eine tolle Gemeinschaft und helfen uns gegenseitig.“

Betrieb in Hohenstücken dank Fördergeldern

Über so viel Zuspruch und positive Rückmeldung freut sich Steffen Paetznick sehr. Der 38-Jährige ist Vorsitzender der AuWiHo. „Unser Café Miteinander wird sehr gut im Stadtviertel angenommen. Wir haben viele Stammkunden, die regelmäßig zu uns kommen“, sagt er. Im Schnitt habe man täglich zehn bis fünfzehn Mittagsgäste – vor Corona waren es noch mehr. Zu den Gästen zählen viele ältere Menschen, aber auch Familien.

Derzeit sei man noch auf die Fördergelder des BIWAQ-Projektes „Quartiersbetrieb Hohenstücken II MEHR WERTE für den Stadtteil“ angewiesen, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Gelder stammen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministerium für Inneres, für Bau und Heimat und sollen die Chancen von Bewohnern in benachteiligten Stadtteilen verbessern. „Wir hoffen, dass wir uns nach der Corona-Pandemie, wenn wir wieder mehr Gäste empfangen dürfen, als Projekt finanziell selbst tragen können“, sagt Steffen Paetznick.

Petra Maruhn (67) aus Hohenstücken kommt seit 2018 regelmäßig ins Café Miteinander Laskowski. Quelle: Jutta Kreibaum

Café ist Anlaufpunkt in Hohenstücken

In Hohenstücken gebe es viele Menschen, die auf einen kostengünstigen Mittagstisch angewiesen seien, wie er sagt. Er selbst war für längere Zeit arbeitslos. Der Verein AuWiHo, 2017 auf Initiative vom Sozialträger Technologie-Netzwerk Berlin ins Leben gerufen, wurde damals als Zusammenschluss langzeitarbeitsloser Anwohner gegründet. „Die Stadt unternimmt schon Einiges, damit Hohenstücken nicht verfällt, aber für viele Bewohner mit geringem Einkommen bleibt der Alltag schwierig“, sagt Paetznick.

Über das „Café Miteinander“ könnten die Menschen im Viertel auch für andere soziale Angebote des Vereins gewonnen werden, wie Jutta Kreibaum vom Technologie-Netzwerk Berlin erläutert. „Wir merken immer wieder, wie wichtig der Austausch in der Nachbarschaft ist“, sagt sie. So biete die AuWiHo etwa die „Serviceagentur Miteinander“ an, bei der sich Menschen melden können, die Hilfe im Alltag benötigen und dann an entsprechende Angebote vermittelt bekommen.

Neue Nachbarschaften entstehen in Hohenstücken

„Hohenstücken ist ein Stadtteil im Wandel“, sagt Jutta Kreibaum. In der Vergangenheit seien durch den Abriss von Wohnhäusern viele alteingesessene Gemeinschaften zerbrochen. Inzwischen hätten sich aber auch neue Zusammenschlüsse gebildet, unter anderem durch den Zuzug von Menschen mit Fluchterfahrung.

„Das Café Miteinander ist dadurch auch zu einem Ort geworden, wo sich Menschen, die sich vielleicht sonst nie im Alltag treffen würden, begegnen können“, sagt sie. Man hoffe nun auf ein baldiges Ende der Pandemie, „damit wir mit unseren Angeboten wieder mehr Menschen erreichen und zusammenbringen können.“

Zusätzliche Angebote in Hohenstücken

Darauf hofft auch Rentnerin Petra Maruhn. „Ich wünsche mir, dass das Café Miteinander bekannter wird und noch mehr Menschen aus Hohenstücken das Angebot wahrnehmen können“, sagt sie. Denn auch wenn der Alltag manchmal schwierig sei, durch die Gemeinschaft in der Nachbarschaft könne man doch vieles leichter machen – und wenn es dazu noch gesundes und leckeres Essen gibt, umso besser.

Von Jérôme Lombard