Brandenburg/H

Das Café „Die Öffentlichkeit“ wird nicht in diesem Frühjahr mit Kaffee und Kuchen in der Brandenburger Altstadt aufwarten. Doch auf ein aromatisches Heißgetränk muss man in der Ritterstraße nicht verzichten. Denn das Café Melange bleibt.

Zwei Dinge hätten sich mittlerweile ergeben, die die Planung verschoben haben, sagt Charlotte Muijs, Vorsitzende des Vereins „Die Öffentlichkeit“. Die vergangenen Wochen hätten ergeben, dass die Nachfrage nach politischen Bildungsangeboten und einer Bürogemeinschaft – einem Coworking Space – so groß ist, „dass es Sinn ergibt, uns erst einmal darauf zu konzentrieren“.

Dass Hans-Joachim Hilger sein Café Melange gern noch einige Zeit weiterführen möchte, wie er es seit vielen Jahren bereits leistet, „kommt uns in unserer jetzigen Situation sehr gelegen“, versichert Muijs. Ursprünglich wollte der Verein im Frühjahr 2022 das Café übernehmen und als solches auch betreiben – verbunden mit den politischen Projekten.

Das Café in der Altstadt von Brandenburg an der Havel bleibt

Der Verein sitzt seit November 2021 in dem Ladenlokal neben dem Café Melange. Von dort entfalten Muijs und ihr Stellvertreter Holger Hiestermann ihre Aktivitäten. Dass sie das Café nebenan übernehmen und mit einem alternativen Gastro-Konzept weiterführen, bleibe weiterhin Teils des Plans.

Bei politischen Projekten dabei: Paula Thorau, Kilian Müller, Dominik Bartkowski und Charlotte Muijs (von links) brüten über Ideen für die Brandenburger Altstadt. Quelle: André Großmann

Gerade arbeite der Verein an verschiedenen Projekten, wie einem Coworking Space, der zusammen mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Havel Valley Netzwerk aufgebaut wird.

Ein weiteres Projekt sei ein Format der aufsuchenden politischen Bildung, „mit dem wir in Betriebe gehen möchten, um über Verschwörungstheorien und den Zusammenhang von Öffentlicher Kommunikation und Demokratie aufzuklären“. erläutert Muijs.

Darüber hinaus sei der Verein „Die Öffentlichkeit“ Träger verschiedener Theaterprojekte, die politische Bildung auf erlebnispädagogische Weise vermitteln und zum Beispiel an Schulen in der Region angeboten werden sollen. Daneben entwickele sich eine enge Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen sowie freien Trägern, berichtet Charlotte Muijs.

Von Heiko Hesse