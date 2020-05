Die Camper sind da: Nur mit eigenem Klo auf den Gortzer Flachsberg

Gortz

In normalen Zeiten stehen Heidi (76) und Lothar Buchholz (78) aus Brandenburg immer am 1. April an der Schranke. Doch wegen Corona blieb der Schlagbaum zum Campingplatz auf dem Flachsberg in diesem Frühjahr sechs Wochen länger geschlossen. Am Wochenende durften die ehemalige Lehrerin und der Ex-Polizist wieder zurück in ihr Bungalow auf Zeit. Im Gepäck die Chemie-Toilette. Denn ohne autarkes WC müssten die Dauercamper noch weitere zwei Wochen auf die gesunde Höhenluft unter Kiefern verzichten. Wegen der Corona-Vorschriften dürfen die Platzbetreiber ihre gemeinschaftlichen Sanitärräume erst wieder am 25. Mai öffnen.

An der Rezeption begrüßt und belehrt Camingplatzbetreiberin Manuela Rudloff (l.) Margot Totzke aus Retzow, die seit vielen Jahren auf dem Campingplatz in Butzow den Sommer verbringt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit dieser Einschränkung in den Lockerungsvorschriften sind neben den platzeigenen Toiletten auch die Duschen und Waschmaschinen in den beiden Sanitärhäusern tabu. Die Rentner können damit leben. „Zur Not waschen wir uns aus der Schüssel. Wir sind schon froh, dass wir wieder rauskommen dürfen aus der Wohnung“, ist sich das Paar einig. Auch aus einem anderen Grund ist 2020 für Heidi und Lothar Buchholz eine besondere Zeit. Wenn der Sommer vorbei ist, werden sie nach 40 Jahren aus gesundheitlichen Gründen Abschied vom Flachsberg nehmen.

Die Dauercamper sind zurück. Seit dem Wochenende darf auch der Campingplatz auf dem Gortzer Flachsberg wieder Gäste empfangen - wenn diese über eine autarke Toilette verfügen. Die Sanitärhäuser dürfen erst wieder am 25. Mai öffnen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Boot ist schon verkauft, auch vom Bungalow in Hanglage zum Beetzsee wollen sich die beiden dann trennen. „Wir haben hier viele schöne Stunden verbracht und so manche Feier erlebt“, erinnert sich Lothar Buchholz, den ältere Brandenburger noch als erfolgreichen Boxer bei Empor Brandenburg kennen. Mit geselligen Abenden am Campingtisch bleibt es angesichts der andauernden Kontaktbeschränkungen so eine Sache. Die Eindämmungsverordnung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus macht um die Naturidylle hoch über dem Beetzsee keinen Bogen.

Noch ist der Gortzer Badestrand verwaist. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Nicht mit anderen kuscheln und keine großen Grillpartys“, belehrt Manuela Rudloff jeden anreisenden Gast in ihrer Rezeption, die gerade rechtzeitig vor dem Ansturm mit einer Plexiglasscheibe aufgerüstet wurde. Mit flotten Sprüchen will die Betreiberin der beiden Campingplätze in Gortz und Butzow für eine entspannte Atmosphäre unter den Dauercampern sorgen. Das kommt an. „Wir belehren die Leute, aber stellen keine Nachtwachen auf. Die Mehrzahl unserer Gäste zeigt Verständnis für die verspätete Saison und die noch herrschenden Einschränkungen“, berichtet Manuela Rudloff, die beim Campingplatz-Management Ehemann Detlef an ihrer Seite weiß. Für die Leerung der Kassetten aus den autarken Campingtoiletten stehen zwei Entsorgungsstellen an den Sanitärhäusern zur Verfügung.

Hans-Joachim Hopp aus Berlin ist seit fast 20 Jahren begeisterter Dauercamper am Beetzsee. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Ab ins Grüne“ heißt es ab sofort auch für Hans-Joachim Hopp aus Berlin und seine Lebensgefährtin Kerstin Böttcher. Am Sonnabend wurde zum ersten Mal in diesem Jahr das Auto vor dem Bungalow ausgeladen. Als Dauercamper unterhält man einen zweiten Hausstand. Beide Berliner verbringen seit fast 20 Jahren ihre Freizeit am Beetzsee. „Als Naturfreunde sind wir auf dem Flachsberg genau richtig. Und wir schätzen die familiäre Atmosphäre“, sagte Hans-Joachim Hopp der MAZ. Die Verschiebung der Saisoneröffnung hält er jedoch für unverhältnismäßig: „Nirgends wäre es uns besser gegangen. Hier sind wir an der frischen Luft.“

Seit 52 Jahren verbringt Christiane Dochow aus Brandenburg den Sommer auf dem Flachsberg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Toiletten-Frage in Corona-Zeiten ist auch für Christiane und Karl-Heinz Dochow, die einen Wohnwagen in der ersten Reihe am Wasser ihr Eigen nennen, schon lange geklärt. „Vor 52 Jahren hat für mich Camping auf dem Flachsberg angefangen. Erst mit einem kleinen Zelt. Über die Jahre haben wir uns, wie viele andere Dauercamper, eine eigene Toilette zugelegt“, berichtet die 77-jährige Christiane Dochow. Auch die Schließung der Duschen sei zu verschmerzen, man habe schließlich Trinkwasser bis zum Wohnwagen. Zum Waschen werde eben der Elektroboiler warm gemacht, berichtet die Brandenburgerin.

Auch auf dem Campingplatz müssen in Corona-Zeiten zusätzliche Hygieneregeln eingehalten werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach dem 25. Mai, wenn auch die Kurzcamper wieder in Gortz und Butzow übernachten dürfen, könnte es am Beetzsee voller werden als in den Vorjahren. „Wir haben zahlreiche Anfragen von Familien, die eine Alternative zum Auslandsurlaub suchen. Das Wetter spielt da keine Rolle“, berichtet Detlef Rudloff, der in einer schwierigen Situation die gute Zusammenarbeit mit dem Amt Beetzsee lobt: „Wir haben die Verwaltung an unserer Seite, um dem Tourismus wieder auf die Beine zu helfen.“

Von Frank Bürstenbinder