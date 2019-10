Brandenburg/H

Mitarbeiter einer Lebenshilfeeinrichtung in Hohenstücken haben am Dienstagmorgen in der Wohnung eines 41-Jährigen eine Cannabispflanze bemerkt.

Nach Angaben des Bewohners hat er die zur Drogengewinnung geeignete Pflanze ausschließlich zum Zwecke des Eigenkonsums gezüchtet. Reumütig übergab der Mann seine Pflanze an die hinzugerufenen Polizeibeamten.

Gegen den 41-Jährigen wird gleichwohl ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet, berichtet die Brandenburger Polizei.

Von MAZ