Brandenburg/H

Polizeibeamte haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Potsdam am Donnerstag gegen 17 Uhr eine Wohnung in der Silostraße in Brandenburg durchsucht. Sie stießen im Hof auf eine Aufzuchtsanlage mit 15 Cannabispflanzen. Gerichtet waren die Durchsuchungen gegen einen 39 Jahre alten Brandenburger. In seiner Wohnung entdeckten die Polizisten weitere 63 Cannibispflanzen und 200 Gramm Cannabisblüten.

Die Beamten nahmen den Brandenburger vorläufig fest. Da sich in dessen Wohnung noch ein Schlagring und zwei Luftdruckgewehre befanden, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen den Mann nicht nur wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-, sondern auch das Waffengesetz.

Von MAZonline