Ursula Egner (86) war in den vergangenen Tagen schon auf Berg-und Talfahrt in den Pyrenäen, hat den Gardasee auf dem Fahrrad umrundet und ist verzückt an niederländischen Tulpenfeldern entlang geradelt. Und das alles schon ganz kurz nach ihrer Hüftoperation.

Der Brandenburgerin ist nach ihrer OP im städtischen Klinikum als Patientin in die Caritas-Klinik Sankt Marien in der Bergstraße gewechselt. Seither ist sie gern gesehener Gast bei Alexander Haase und seiner kleinen Wundermaschine, die mühelos durch die ganze Welt hüpfen kann.

Sportliche Kurzurlaube

Alexander Haase arbeitet als Physiotherapeut in der auf ältere Menschen spezialisierten Fachklinik. Und er ist Experte in der Handhabung des Bike Labyrinths. So heißt das neue System, das sportliche Kurzurlaube rund um die Welt ermöglicht.

Physiotherapeut Alexander Haase zeigt seiner Patientin, wo es lang geht auf deren Anschlusstour durch Berlin. Quelle: JACQUELINE STEINER

Herkömmliche Pedaltrainer werden schnell langweilig, weiß der Physiotherapeut. Auf einem Minimonitor die Kalorien- oder Wattzahl angezeigt zu bekommen, wird nach seiner Erfahrung irgendwann öde für die Patienten des Marienkrankenhauses, deren Kraft und Ausdauer gefördert und deren Arme und Beine stabilisiert werden müssen.

Während sie strampelt, schaut Ursula Egner auf einen großen Fernsehmonitor. In ihrer vierten Therapiestunde bei Alexander Haase hat sie sich für die Alpen entschieden.

Umgeben von Bergen und mit Blick auf die Täler kurvt die Patientin an saftigen Wiesen entlang. Gelegentlich kommen ihr Wandersleute entgegen, denen sie automatisch ausweicht.

Therapeut erfüllt jeden Reisewunsch

„Vor lauter Abwechslung merkt man die Anstrengung gar nicht“, berichtet Ursula Egner nach zehn Minuten Pedaltraining. Sie kommt immer wieder gern zu ihrem freundlichen Physiotherapeuten, der ihr jeden Reisewunsch erfüllt.

Die Rentnerin hat ein neues Hüftgelenk bekommen und trägt eine Kniegelenksorthese. Ihre Gelenke müssen stabilisiert, ihre Muskeln gekräftigt werden. Sie wählt in der Therapiestunde Ziele auf dem Monitor aus, zu denen sie mit ihrem Mann reisen wollte, ehe er schwer erkrankte.

Auf diese Weise holt Ursula Egner ein bisschen das nach, was ihr leider entgangen ist. Und sie frönt einmal wieder ihrem alten Hobby Fahrradfahren, das sie nach einem Sturz vor zwei Jahren aufgeben musste.

250 Routen

Wer sich zum Bikelabyrinth begibt, kann zwischen 250 Routen wählen. Großstädte wie Berlin, London und Rom sind dabei, vertraute Urlaubsziele in Spanien und Italien, Natur pur ebenso wie Abenteurerlandschaften.

Physiotherapeut Alexander Haase einmal ohne Maske. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Nein, Unfälle können nicht passieren, da passt das System schon auf“, versichert Reiseleiter Alexander Haase. „Aber die Bilder sind lebensecht. Und in den Städten gibt es auch rote Ampeln, an denen die Radler ganz kurz anhalten müssen.“

Ob Schlaganfall, Operation oder Atemwegserkrankung, das Bikelabyrinth heißt Patienten mit einem breiten Spektrum an Beschwerden willkommen.

Die Schwierigkeitsgrade und das Tempo lassen sich individuell einstellen. Bestimmte Messwerte werden statistisch ausgewertet, sodass die Therapeuten über Behandlungsfortschritte ihrer Reisegäste auf dem Laufenden bleiben.

Darf ich noch mal?

Die Caritas-Klinik in Brandenburg durfte das in den Niederlanden entwickelte System zunächst einige Wochen ausprobieren. „Es bewährt sich, viele Patienten sind motivierter und fragen ihren Therapeuten: Darf ich noch mal?“, erzählt Franziska Cierpinski, im Marienkrankenhaus zuständig für Marketing und Kommunikation.

Zu dem aktuellen Gerät sollen nach ihren Angaben bis Jahresende zwei weitere kommen, damit gleich mehrere Stationen parallel von dem interaktiven Fahrradtraining profitieren können. Außerdem gebe es dann sogar 500 Routen zur Auswahl.

Brandenburg/Havel fehlt noch

Ein wichtiger Flecken Erde fehlt allerdings noch im Bikelabyrinth-Programm. „Wir haben den Anbieter schon gebeten, auch Brandenburg/Havel aufzunehmen“, versichert Franziska Cierpinski. Denn sie weiß, dass manch ein Patient gern zumindest auf diese Weise noch einmal durch seine Heimatstadt radeln möchte.

