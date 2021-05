Carl Reichstein trieb Brennabor und Brandenburg an der Havel voran

Brandenburg/H

Die Brandenburger Brennaborwerke, einst ein weltbekanntes Unternehmen, waren in der Zeit der DDR schon fast in Vergessenheit geraten. In die Werkshallen, die den Krieg überstanden hatten, zogen erst die Brandenburger Traktorwerke, später diverse andere Firmen ein.

Heute künden dort die Kunsthalle „Brennabor“ und der Brennabor-Musicstore vom einstigen Inhaber. In anderen Teilen der Gebäude werden die Rentenbeiträge der Deutschen verwaltet, Arbeitsagentur und Jobcenter haben dort ihren Sitz, während im Stadtarchiv Geschichtsinteressierte Akten wälzen. Wer zum „Vitalis-Gesundheitsbecken“ möchte, passiert die ehemalige Ausstellungshalle für die Fahrzeuge und Hungrige können (wenn die Infektionslage es wieder zulässt) im Restaurant „Turbinenhaus“ ihre Mägen füllen, der Weg hinein führt durch den Schornsteinstumpf der ehemaligen Brennabor-Kraftzentrale.

Doch von den Brennabor-Werken sind nicht nur Gebäude und Namen übrig geblieben. In gängigen Kleinanzeigenportalen kann man zu teilweise astronomischen Preisen Kinderwagen, Fahrräder, Schilder, Fotos und Dokumente der Brennaborwerke kaufen und ganz selten auch mal ein Motorrad oder sogar ein Kraftfahrzeug.

Ehrenbürger der Stadt Brandenburg

Im Jahr 2021 feiern wir nicht nur das 150. Firmenjubiläum, sondern es ist auch 100 Jahre her, dass dem Manne das Ehrenbürgerrecht der Stadt Brandenburg verliehen wurde, der heute im Mittelpunkt dieses Beitrages stehen soll: Carl Reichstein.

Doch nicht nur kalendarische Gründe sprechen dafür. Ohne Adolf und Hermann Reichstein Unrecht zu tun kann man wohl sagen, dass Carl Reichstein die zentrale Figur der Brennabor-Geschichte ist. Damit ist er zugleich auch eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Brandenburger Stadtgeschichte, denn auch dank des enormen wirtschaftlichen Erfolges der Brennabor-Werke entwickelte sich Brandenburg von einer eher unbedeutenden Provinzstadt zu dem industriellen Zentrum, dass es bis heute geblieben ist.

Viele Beschäftigte in dem Unternehmen

Als Carl Reichstein am 23. Februar 1847 geboren wurde, lebten in Brandenburg an der Havel rund 20.000 Menschen – 1912 warn es mehr als doppelt so viel. Allein in den Brennaborwerken arbeiteten am Vorabend des Ersten Weltkriegs über 2800 Menschen. Hinzu kamen viele weitere Unternehmen der Fahrzeugindustrie, die der Brennabor-Erfolg ermutigt hatte.

Carl Reichstein war das fünfte von sechs Kindern des Korbmachermeisters Eduard Reichstein und dessen Frau Marie Wilhelmine Reichstein, geborene Wiggert. Wie seine Brüder Adolf und Hermann, absolvierte er eine Korbmacherlehre im väterlichen Betrieb.

Der VEB Kinderwagen Brandenburg an der Havel baute nach dem Zweiten Weltkrieg Kinder- und Puppenwagen aus Restbeständen der demontierten Brennabor-Werke. Quelle: Heiko Hesse

Zu dieser Ausbildung gehörte traditionell auch eine Zeit der Wanderschaft, die Carl Reichstein auf beachtliche 26 Monate ausdehnte. Der Besuch der Weltausstellung 1864 in Paris fesselte ihn so sehr, dass er sich eine Stellung suchte und 17 Monate in der französischen Hauptstadt blieb – ohne anfangs auch nur ein Wort französisch zu sprechen.

Auch seine Brüder sammelten in der Fremde Erfahrungen, die sie in der 1871 gemeinsam gegründeten Kinderwagenfabrik anwandten. Allem gemeinsamen Gründermut zum Trotz, war es doch Carl Reichstein, der das Unternehmen immer weiter entwickelte. Er sei die „Triebfeder“ des Unternehmens, nie könne er sich mit dem Erreichten zufrieden geben, soll seine Mutter ihm vorgeworfen haben.

Und der Augenschein spricht dafür: 1908 verließ Bruder Hermann das Unternehmen, 1910 starb Adolf. Damit war Carl Alleininhaber der Brennaborwerke. Die ihm übrigens auch den Namen verdankten, denn er war es, der den Namen „Brennabor“ für die Fahrradproduktion schützen ließ und bald auf das ganze Werk übertrug.

Man kann sich Carl Reichstein als einen Erfinder-Unternehmer vorstellen, wie sie damals in Brandenburg an der Havel mehrfach vertreten waren. Aus bescheidenen, handwerklichen Grundlagen entwickelten Männer wie Ernst Paul Lehmann, die Wiemann-Brüder, Julius Krüger und Alfred Kummerlé industrielle Unternehmen, deren Produkte in aller Welt gefragt waren.

Er wollte die Belegschaft dauerhaft binden

Carl Reichstein war darüber hinaus ein Mensch, der sich durchaus um das Wohl seiner Beschäftigten sorgte – auch aus geschäftlichem Interesse. Er betrachtete die Spezialisierung seiner Beschäftigten als Investition, die es zu schützen galt. Die Betriebskrankenkasse, die Unterstützungskassen für Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte, die Pensions- und Witwenkasse - dies alles waren keine rein mildtätigen Spenden, sondern sollten die Belegschaft auch dauerhaft an das Werk binden.

In einem Teil der alten Brennabor-Werke sitzt heute die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen der Deutschen Rentenversicherung. Quelle: Heiko Hesse

Obwohl Carl Reichstein während seiner Wanderjahre auch in sozialdemokratischen Handwerksvereinen aktiv war, lehnte er es als Fabrikant die Haltung ab, dass Lohnabhängige Anspruch auf bestimmte soziale Leistungen haben könnten. Er gab gern, aber freiwillig musste es sein. Streiks der Belegschaft, zum Beispiel 1913, ließ er ins Leere laufen.

Die Urkunde, mit der ihm am 15. März 1921 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Brandenburg verliehen wurde, listet einige seiner Verdienste auf: „Das von ihm und seinen Brüdern in zäher und erfolggekrönter Arbeit begründete Brennaborwerk hat unserer bis dahin nur an geschichtlichen Erinnerungen reichen Stadt in der Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens eine angesehene Stellung verschafft. Daneben ist mit der Familie Reichstein die Ausschmückung unserer Katharinenkirche und die Erhaltung des Kurfürstenhauses dauernd verbunden. Die von Karl Reichstein begründete Stiftung zu Heilung und Pflege schwächlicher und kranker Kinder bildet die Krone dieser Werke.“

Marmorbüste steht heute in der Ausstellung

Die Urkunde kann übrigens heute in der Brennabor-Ausstellung des Industriemuseums besichtigt werden. Ebenso wie die Marmorbüste, die anlässlich seiner Beerdigung in der Empfangshalle des Brennaborwerkes aufgestellt wurde.

In der Nähe des Industriemuseums würdigt heute eine Straße die Leistung Carl Reichsteins, passenderweise gibt es dort auch mehrere Autohäuser. Ab 1921 gab es diesen Straßennamen schon einmal, doch nach dem Krieg erhielt sie den Namen „Geschwister-Scholl-Straße“. Für die Verantwortlichen in der DDR kam es natürlich nicht in Frage, eine Straße nach einem „kapitalistischen Ausbeuter“ zu benennen.

Ein Brennabor Ideal von 1929 im Industriemuseum. Quelle: Heiko Hesse

Im Jahr 1977 zeigte das Stadtmuseum die viel beachtete Ausstellung „Der Brennaborprolet“. Deren Schwerpunkt lag auf dem Alltag der Arbeiterschaft. Wenige Jahre später kamen erstmals seit 1945 die Brennabor-Enthusiasten aus Ost und West zu einem Treffen in Brandenburg zusammen. Angesichts der differenzierten Darstellung Carl Reichsteins in der Ausstellung des Stadtmuseums trat das Organisationskomitee an die damalige Museumsleiterin heran, um ein Grußwort zu erbitten. Doch diesen Wunsch konnte sie nicht erfüllen, da „die Familie Reichstein noch nicht marxistisch-leninistisch“ eingeordnet sei.

Wir blicken heute auf Carl Reichstein als einen Mann, der stets mit offenen Augen durch die Welt ging, das Neue prüfend begrüßte und nicht in falscher Anhänglichkeit dem Alten huldigte. In seinen für die Familie verfassten Memoiren hat er das seinige dazu gesagt: „Wer das Gewordene richtig verstehen und würdigen will, muß auch seine Entwicklung kennen. Die Treue gegen eine gute Tradition wird dann unter Berücksichtigung der Forderungen der Gegenwart den rechten Weg weisen.“

Von Marius Krohn