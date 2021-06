Carmen Pinkos’ Handpuppen bringen Kinderaugen zum Leuchten

Brandenburg/H

Carmen Pinkos ist in Brandenburg an der Havel für ihre Handpuppen oder „Living Puppets“ bekannt. Im „Für Alle Laden“ ist sie bei vielen Projekten dabei. Jetzt möchte sie weitere Personen mit ihren geliebten Handpuppen glücklich machen. Ihre Zielgruppe: ältere Personen und Kinder, die durch Unfälle oder Krankheiten eine Aufmunterung gebrauchen können.

Carmen Pinkos selbst ist schwer krank, sie kann sich also in andere, denen es ähnlich geht, hineinversetzen. Das Projekt soll so lange weiterlaufen, wie möglich. Die Menschen, mit denen sie zusammenkommt, findet sie meist über Facebook. Die MAZ hat ihr geholfen, die Leute zu kontaktieren.

Ana-Lena ist frühkindliche Autistin und geistig behindert. Gemeinsam mit ihren Eltern Heide Traemann und Dennis Bohne lebt sie in der Havelstadt. Inzwischen ist sie fast 22 Jahre alt ist. Ihre Eltern suchen derzeit ein neues Team für Ana-Lena, das sie betreuen kann. Wer Interesse hat, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, kann sich bei Heide Traemann per Mail melden: heide.traemann@gmail.com.

Von Carmen Pinkos bekommt Ana-Lena ein oranges Kissen und eine mehrfarbige Handpuppe geschenkt. Sie hat sich vorher bei den Eltern erkundigt, auf welche Farben Ana-Lena positiv reagiert. Ana-Lena freut sich über den Besuch und das Geschenk. Pinkos hat vor, sie künftig öfter zu besuchen. Heide Traemann und Dennis Bohne sind von dieser Idee begeistert.

Carmen Pinkos hat indes auch ein Brandenburger Kind beschenkt. Am Abend des 25. Mai wurde in Hohenstücken der vierjährige Junus Bromand beim Spielen von einem Auto angefahren. Dabei hat er sich das Bein gebrochen. Er sitzt noch immer im Rollstuhl und trägt einen Gips. Sein Vater berichtet, dass dieser hoffentlich in drei Wochen entfernt werden kann. Von Carmen Pinkos bekommt er ein grünes Kissen und eine blaue Handpuppe. Der Junge freut sich sehr über das Geschenk. Pinkos fühlt sich durch die Begegnungen mit Junus und Ana-Lena bestärkt darin, ihr Projekt fortzusetzen. „Leuchtende Kinderaugen übertrifft eben nichts“, sagt sie.

Von Julia Kazmierczak