Am 5. Mai wird es spannend in Brandenburg an der Havel: Caroline Erikson kommt in die Theaterklause und jagt mit ihrem Schauspielkollegen Urban Luig Verbrecher. Das Publikum kann das Theaterstück beeinflussen. Der MAZ hat die Schauspielerin erzählt, was sie am improvisierten Spielen reizt.

Sie standen lange als Hauptkommissarin Luna Kunath für die Serie Soko Potsdam vor der Kamera. Was reizt Sie daran, das Verbrechen ins Theater zu bringen?

Caroline Erikson: Ich habe die letzten vier Jahre für die Soko Potsdam mit der Hauptkommissarin Luna Kunath eine Figur spielen dürfen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und ein Genre kennengelernt, dass mir super viel Spaß macht. Im Schnitt haben mich vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, die ich selbst aber nie gesehen habe. Genau das gefällt mir so am Theater: Hier kann ich im direkten Austausch mit dem Publikum spielen.

In dem improvisierten Krimistück „SoKo Brandenburg“ geben die Zuschauer vor, wie die Verbrecherjagd läuft – worauf kommt es beim Impro-Theater an?

Das Improvisationstheater lebt von der Spontanität seiner Spielerinnen und Spieler und den Vorgaben des Publikums. Vor einer Improshow habe ich selbst keine Ahnung was in den nächsten zwei Stunden passieren wird. Das ist aufregend und macht jede Show zu einem Unikat.

Caroline Erikson in der Theaterklause in Brandenburg an der Havel Die Schauspielerin ist 1988 in Landsberg am Lech geboren. Vier Jahre ermittelte sie als Hauptkommissarin Luna Kunath in der ZDF-Serie Soko Potsdam. Schon als Jugendliche spielte die 34-Jährige in einem altersgemischten Ensemble in ihrer Heimat. Auch in der Theaterklause von René Kolldehoff war sie schon zu sehen. Am 5. Mai ist es so weit: Reservierungen für das interaktive Impro-Krimi „SoKo Brandenburg“ über info@theaterklause.com. Damit alle die Nerven behalten, serviert das Team der Theaterklause ein Drei-Gänge-Menü. Die Karten kosten 42,50 € pro Person.

Das heißt, die Zuschauer bestimmen selbst, wie die Tat aussieht und wer der Mörder ist?

Das Publikum kann die Geschichte mitgestalten. Im Laufe der Show fragen wir gezielt nach Ideen und setzen die Vorschläge nach eigener Interpretation frei um. Wir wenden uns dann direkt ans Publikum und fragen beispielsweise nach der Mordwaffe oder wo die Leiche gefunden wurde, eventuell auch wer der Mörder oder die Mörderin ist - auch das wird sich spontan zeigen. Das Coole ist: Keiner muss, aber jeder darf Ideen und Spielwünsche äußern.

Was schätzen Sie am improvisierten Spielen?

Ich liebe an der Improvisation, dass alles unmittelbar im Moment passiert und in diesem entschieden wird. Dadurch, dass wir alle kein Skript vorbereitet haben, müssen wir spontan unseren Impulsen oder denen des Publikums folgen. Ich mag die Spannung, selbst nicht zu wissen, wohin die Reise geht, ob ich mit Spaß „scheitern“ werde auf der Bühne oder wir alle gemeinsam eine runde Geschichte improvisiert bekommen. Auch der Freiraum für phantasievolles Schauspiel und Pantomime reizt mich.

Wie reagieren Sie, wenn etwas Unerwartetes passiert?

Das tut es ja permanent! Man muss extrem wachsam sein für improvisierte Namen und dafür was bereits in der Geschichte etabliert wurde und dann darauf aufbauen. Das Ganze bringt einen ganz schön ins Schwitzen. Anders als im TV, bist du beim Improtheater Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin zugleich und das nicht allein, sondern gemeinsam mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern und dem Publikum - das kann eigentlich nur schief gehen und darin liegt auch der Witz: Scheiter heiter!

Wie wollen Sie die doch manchmal wortkargen Brandenburger zum Mitmachen animieren?

Die meisten Menschen, egal woher, die zum Improtheater kommen, wissen schon vorab, worauf sie sich einlassen und bringen eine gewisse Freude und Lust mit, sich einzubringen oder überraschen zu lassen. Die Male, wo ich in Brandenburg spielen durfte, waren jedes Mal sehr schön. Ich habe die Brandenburger da als sehr wohlwollend und aufgeschlossen erlebt.

Und wenn Sie tatsächlich Mal auf ein eher schüchternes Publikum treffen?

Es gibt vorab ein kleines Warm-up und wenn keiner etwas vorgibt, befragen wir einfach das nette Personal der Theaterklause oder nehmen das Schweigen als Inspiration fürs Spiel. Ich sag dem Publikum meistens vorab, „you get what you give“ - ihr bekommt das zurück von uns, was ihr uns an Energie und Inspiration gebt, so ist jede Improshow auch ein Spiegel des Publikums, des jeweiligen Abends.

Wird man Sie in Zukunft öfter hier in der Umgebung im Theater sehen?

Ich bin diesbezüglich sehr offen aber habe mich noch in keiner Weise festgelegt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet auf jeden Fall ein unikater Abend und für Soko Potsdam Fans gibt’s im Anschluss signierte Autogrammkarten des alten Ensembles und vielleicht sogar noch einen Überraschungsgast.