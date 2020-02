Catering-Fahrzeug brennt aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wust

Drei zum Teil schwer beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro muss die Firma RWS Catering beklagen. Am Sonntagabend brannte ein Auslieferfahrzeug auf ihrem Firmenparkplatz komplett aus. Das Feuer ergriff auch die beiden daneben stehenden größeren Transporter und zog diese ebenfalls stark in Mitleidenschaft.

Feuerwehrkräfte aus Wust und Gollwitz löschten das Feuer. Am Montag untersuchten Kriminaltechniker den Tatort. Sie gehen aktuell von Brandstiftung aus.

Die Leipziger Firma RWS Catering unterhält seit September 2017 im Gebäude des ehemaligen Wuster Burger-King-Imbisses eine Küche. Das Unternehmen hat Anfang 2020 die Schulspeisung für acht städtische Grundschulen, zwei Förderschulen und vier Oberschulen übernommen. Dieser Anbieterwechsel hatte für viel Kritik seitens der Abnehmer gesorgt.

Von Antje Preuschoff