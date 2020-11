Center Parks zieht an die Ostsee, Investoren für Wendgräben melden sich

Brandenburg/H

Ostsee schlägt Märkische Heide: Der Tourismus-Anbieter Center Parcs will auf der zu Ribnitz-Damgarten gehörenden Halbinsel Pütnitz einen Ferienpark mit 600 Häusern für 220 Millionen Euro errichten. Die Siedlung soll der zentrale Baustein eines so genannten Bernstein-Resorts sein. Die Ostsee-Zeitung OZ hatte zuerst darüber berichtet.

6000 Betten auf einer Halbinsel

Das Objekt der Begierde: Die Halbinsel Pütnitz ein landschaftliches Kleinod. Quelle: C.J. Bode

Auf dem 120 Hektar großen Areal soll es dann 6000 Betten geben, es wird mit 600.000 Übernachtungen pro Jahr geplant. Die Center-Parcs-Gruppe hatte sich seit 2018 für den Standort Pütnitz bereits seit dem Jahr 2018 interessiert. Die Entscheidung begünstigt dürfte auch haben, dass das Schweriner Wirtschaftsministerium 43,2 Millionen Fördermittel für die Konversion in Aussicht gestellt hat. Das Entmilitarisieren des einst von den Nazis erbauten Flugplatzes kostet rund 45,5 Millionen Euro.

Stadt warb mit Wendgräben

Die noch unbebauten Flächen Wendgräben aus der Luft, im Hintergrund der Breitlingsee. Quelle: STG Brandenburg

Damit sind die Chancen von Brandenburg an der Havel für eine solch große Ansiedlung gesunken. Die Stadt hatte sich intensiv und offensiv um diese bemüht, hatte drei Standorte präsentiert, am aussichtsreichsten schien die Fläche Wendgräben mit 98,2 Hektar Freifläche und 31, 3 Hektar Kiefernwald zu sein. Bis auf eine Zufahrtsstraße ist hier schon die Infrastruktur vorhanden – Trinkwasser- und Abwasseranschlüsse, Gas- und Stromversorgung sowie Öffentlicher Personennahverkehr.

Ein Euro je Quadratmeter

Für den Flächenverkauf wollte die Kommune lediglich einen Euro je Quadratmeter verlangen, also insgesamt rund 1,3 Millionen Euro. Die Stadt hatte sich zwar gut im Rennen, aber nicht als absoluter Favorit unter den zwölf untersuchten Standorten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gesehen – man glaubte, unter den besten drei Bewerbern zu sein.

Standort in Ostdeutschland

Die Center-Parcs-Gruppe unterhält bislang in Deutschland sechs Feriendörfer, alle in den alten Bundesländern. Nun sollte es unbedingt eines in Ostdeutschland sein, wurde auch gegenüber der Stadtspitze kommuniziert.

Theoretisch bleiben zwei Chancen

Ganz vorbei sollte die Hoffnung auf eine weitere Entscheidung zugunsten der Havelstadt aber nicht sein. OZ-Redakteur Robert Niemeyer hatte die seltene Gelegenheit, mit Frank Daemen zu sprechen, dem Geschäftsführer Center Parcs Deutschland. „Er sagte, dass er einschließlich des vor zwei Jahren in Leutkirchen eröffneten Ferienparks perspektivisch mit vier neuen Anlagen rechne.“ Blieben also noch zwei Chancen übrig.

Attraktive Ansiedlungsfläche

Selbst wenn es nicht Center Parcs wird, ist es zu verkraften. Der kommunale Tourismusvermarkter Thomas Krüger sieht die Angelegenheit gelassen: „Es ist eine attraktive Fläche in Wendgräben, die auch für andere Nutzungen interessant sind.“

Anfragen von Investoren

Oberbürgermeister Steffen Scheller ist im Gespräch mit weiteren Interessenten. Quelle: Rüdiger Böhme

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) wird ein wenig konkreter: „Ich hatte das Gefühl, dass Center Parcs im Großraum Berlin-Brandenburg auf der Suche ist, aber hier entfalten sie offensichtlich derzeit keine Aktivitäten. Das Ansiedeln in Ribnitz-Damgarten war uns bereits bekannt.“

Zwischenzeitlich habe es Anfragen von zwei potentiellen Investoren gegeben. Einer sei Projektentwickler, der bislang in der Wohnungswirtschaft und im Gewerbebau unterwegs war und sich nun auch das Entwickeln von Ferienhaus-Immobilien vorstellen kann.

Namhafter Interessent

Ein namhafter Betreiber von Ferienanlagen habe sich zudem gemeldet und sich nach dem „interessanten Grundstück“. Ein geplanter offizieller Gesprächstermin kam bislang corona-bedingt noch nicht zustande. Dem Vernehmen nach soll es sich um Novasol handeln, das dänische Unternehmen vermittelt Ferienhäuser in 28 Ländern Europas.

Dänen schlafen nicht

Schellers Büroleiter Carsten Tüchelmann hatte den Namen Anfang August gegenüber der MAZ erwähnt, man könne sich mal an diese Gruppe wenden, wenn es nicht mit Center Parcs werde. Offensichtlich haben die Dänen schnell reagiert.

Förmliches Verfahren

In der Stadtverwaltung will man nun eine Art Interessenbekundungsverfahren vorbereiten, also aktiv nach Investoren für die Fläche suchen. Den „Katalog“ mit den Bedingungen und Grundlagen für ein solches Verfahren will Scheller aber zuvor mit den Stadtverordneten abstimmen und beraten. „Das wäre eine wichtige Entwicklung für die Stadt, und wir haben den Mut noch nicht verloren.“

Von André Wirsing