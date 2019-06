Brandenburg/Havel

Das Ärztenetz Brandenburg feiert seinen zehnten Geburtstag. 82 Ärzte verschiedener Fachrichtungen haben sich hier zusammengeschlossen. „Es ist eine Erfolgsgeschichte. Die Arbeit wird durch den fachlichen Austausch und die gemeinsamen Fortbildungen deutlich kompetenter“, sagt die Vereinsvorsitzende Marianne Eisenschmidt der MAZ.

Allgemeinmedizinerin Marianne Eisenschmidt betrachtet den Inhalt einer Injektionsspritze genauer. Quelle: André Großmann

Ziel der Hilfe und schnelleren Terminvergabe

Gemeinsam wollen die Mediziner im Netzwerk eine „schnellere Terminvergabe in dringenden Fällen“ ermöglichen und schwer erkrankten Patienten helfen. Dabei ruft der Allgemeinmediziner beim Fachkollegen an und verdeutlicht die Dringlichkeit des Falls. So wird abgeklärt, ob die medizinische Versorgung innerhalb eines Tages, einer Woche oder innerhalb von 14 Tagen erfolgt. „Bei Patienten mit einer Thrombose und Lungenembolie gibt es fast täglich Fälle, bei denen Patienten so sofort versorgt werden konnten“, sagt Eisenschmidt.

Die Allgemeinmedizinerin rät anderen Patienten, ihren Hausarzt aufzusuchen „und mit ihm zu besprechen,welche Facharztüberweisungen wirklich Sinn machen.“ Das soll effizienter bei Problemen helfen und Doppeluntersuchungen vermeiden. Erkrankte sollten laut der Allgemeinmedizinerin außerdem in der sprechstundenfreien Zeit die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 nutzen.

Ärzte und Patienten werden immer älter

Als Herausforderung sieht die Allgemeinmedizinerin eine „ständige Verwaltung der anwachsenden Patientenflut einer immer älter werdenden Bevölkerung.“ Sie schätzt, dass der Rentner-Anteil in den Hausarztpraxen der Havelstadt „zwischen 60 und 70 Prozent“ beträgt. Doch auch brandenburgische Vertragsärzte werden älter. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (Kvbb) sind sie im Schnitt aktuell 54,4 Jahre alt, 32,3 Prozent der Hausärzte gar 60 Jahre und älter.

Fachärzte dringend gesucht

Um junge Talente zu gewinnen, sollen deshalb Absolventen der Medizinischen Hochschule Brandenburg für die Arbeit in den Arztpraxen der Havelstadt gewonnen werden. Bedarf sieht Eisenschmidt bei Haut- und Augenärzten und in den Fachbereichen der Neurologie, Psychiatrie und Gastroenterologie. Dieses Problem besteht bereits seit Jahren, schon 2016 registrierte das Ärztenetz Mängel bei der fachärztlichen Versorgung in der Stadt.

Als Erfolg der Vereinsarbeit sieht die 60-Jährige Beschlüsse zur Vertretungs- und Brückentagsregelungen, die Mitglieder gemeinsam treffen. Sie sollen ermöglichen, dass kein Patient vor verschlossenen Türen steht.

Ansturm auf die Rettungsstelle

„Wir bemühen uns, so auch den Patientenansturm auf die Rettungsstelle etwas zu stoppen, zumindest in den Zeiten, wo die Praxen geöffnet sind“, sagt Eisenschmidt. Denn auch Patienten, die gerade keinen Arzt haben oder deren Mediziner ihre Praxis geschlossen haben, werden angenommen. Die Rettungsstelle sollte ihrer Ansicht nach aber Notfällen, Unfall- Patienten und Patienten mit stationärer Einweisung vorbehalten sein.

Patienten, die aus anderen Gründen die Notaufnahme im städtischen Klinikum aufsuchten, wurden in der Vergangenheit für Notärzte und Krankenschwestern häufiger zum Ärgernis.

Marianne Eisenschmidt hofft, dass mehr Patienten Vertrauen in die Behandlung der ärztlichen Kollegen zeigen. Sie lobt die Arbeit im Ärztenetz als „Teamleistung“ und wünscht sich, dass der Verein auch in zehn Jahren stabile Mitgliederzahlen hat.

Von André Großmann