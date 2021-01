Brandenburg/H

Großes Chaos und noch mehr Verwirrung um die Terminvergabe unter der zentralen Telefonnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung KVBB für das Impfzentrum im Stahlpalast, das am kommenden Dienstag um 8 Uhr seinen Betrieb aufnimmt. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) kommt am Donnerstagmorgen zum Besichtigungstermin mit der offiziellen Mitteilung, dass von diesem Tag an Termine für das Brandenburger Impfzentrum vergeben werden.

Kein Termin am Telefon

„Das hat nicht geklappt“, sagt der 89 Jahre alte Rentner Manfred Linke, der am Montag 90 Jahre alt wird und somit Anspruch hat, in der allerersten Gruppe geimpft zu werden. „Ich bin zwar durchgekommen, am anderen Ende der Leitung wurde mir aber beschieden, dass für Brandenburg an der Havel noch gar keine Termine vergeben werden.“ Auch andere MAZ-Leser berichten von ähnlichen Erlebnissen.

Start ohne Patienten und Serum

Tatsächlich scheint sich ein Start ohne Termine und ohne Impfstoff anzudeuten. „An dem Eröffnungstermin 26. Januar halten wir fest. Die Entscheidung zum Start der Terminvergabe sowie der verfügbaren Termine steht noch aus. Beides ist abhängig von der sicher verfügbaren Impfstoffmenge. Diese wird aktuell noch analysiert. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry auf MAZ-Anfrage.

Offensichtlich Lieferschwierigkeiten

Ursprünglich sollte bereits seit Montag, 18. Januar, die Terminvergabe für den Stahlpalast laufen. Doch die KVBB hatte an diesem Tag schon auf der Webseite www.brandenburg-impft.de einen Hinweis platziert: „Aufgrund von Lieferverzögerungen eines Impfstoffherstellers können über die Rufnummer 116117 vorübergehend keine neuen Impf-Termine vergeben werden.“ Anrufer hörten meist eine automatische Bandansage. Da ging es noch um den Impfstoff von Biontech/ Pfizer. Offensichtlich gibt es auch Schwierigkeiten, den Moderna-Impfstoff zu Verfügung zu stellen, der in Brandenburg an der Havel verimpft werden soll.

Start erfolgt langsam

DRK-Vorstand Andreas Griebel sagt, er habe Moderna-Impfstoff bestellt, dieser sei für Dienstag auch zugesagt. Allerdings gibt es wohl kein Versprechen zur Liefermenge. Impfzentrum fertig, Impfstoff (wahrscheinlich) nicht. „Besser als andersherum“, ist aus der Expertenrunde zu hören, die am Donnerstag den Stahlpalast inspiziert hat.

Griebel hatte ohnehin mit einem langsamen Start gerechnet, mit etwa 100 Impfungen am Tag. Erst wenn das Serum sicher und in ausreichender Menge geliefert wird, kann man auf die geplante Kapazität von 600 Impfungen in den sechs Impfstraßen am Tag hochfahren.

Alle Verträge sind fix

Die Stadt trifft indes kein Vorwurf, sie hat ihre Hausaufgaben erledigt. So wurden beispielsweise alle Verträge mit dem Hotel- und Stahlpalastbetreiber ND Verwaltungs und Management GmbH in München geschlossen, die Kommune hat heimische Dienstleister und Service-Unternehmen gebunden. Laut Angaben von OB Scheller belaufen sich Miete und Bettriebskosten auf etwa 10.000 Euro im Monat, die Rund-um-die-Uhr-Bewachung kostet 25.000 bis 30.000 Euro und das Reinigen einen mittleren vierstelligen Betrag. „Dabei geht es nicht nur um die tägliche Grundreinigung, sondern es muss auch jemanden im Stand by geben, der zwischendurch mal aushilft.“ Bezahlen wird ohnehin alles das Land.

Vertrag bis Jahresmitte

Der Vertrag mit ND-Chef Cavit Muhtar zum Nutzen des Stahlpalastes ist vorerst bis zur Jahresmitte geschlossen, er ist einen Monat vor Ablauf kündbar. Geschieht dies nicht, verlängert sich der Kontrakt jeweils um einen weiteren Monat. Die Stadt hat auch mit dem Besitzer des Einkaufszentrums Neuendorfer Sand vereinbart, dass der dortige große Parkplatz von den Besuchern des Impfzentrums genutzt werden kann.

15 Soldaten helfen aus

Ab Montag werden auch 15 Soldaten der Bundeswehr die Mannschaft im Stahlpalast unterstützen. Während die beinahe Mitglieder der Hilfsorganisationen DRK, Johanniter und ASB für die Registrierung, Organisation und eventuellen Rettungsdienst zuständig sind, sollen die Soldaten eher einen Besucherdienst gewährleisten. Anfangs werden eher die betagten Menschen geimpft – ihnen soll geholfen werden, dass sie beispielsweise von der Wartezone rechtzeitig zu den Impfkabinen kommen, um dort reibungslosen Betrieb ohne Wartezeiten zu haben.

