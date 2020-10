Brandenburg/Havel

Die Gefahr begleitet Matilda Düring auf ihrem Weg zur Grundschule Kirchmöser. „Manchmal traue ich mich kaum über die Straße, weil so viele Autos vorbei rauschen. Diese Angst haben hier viele Kinder. Die Autofahrer sollten vorsichtiger sein und mehr auf uns achten“, sagt die Drittklässlerin.

Chaos vor der Grundschule

Die Mütter Caroline Düring, Susi Fahl und Isa Bochwitz nicken. Sie protestieren gegen die Situation am Wusterauer Anger und hängen am Eingang zum Schulhof ein Banner gegen Elterntaxis auf.

Susi Fahl, Isa Bochwitz und Caroline Düring (von links) zeigen ein Banner gegen Elterntaxis vor der Grundschule Kirchmöser. Quelle: André Großmann

„Zwischen 07 und 07.30 Uhr herrscht hier ein absolutes Chaos. Für dieses Problem ist aber nicht die Schule verantwortlich, sondern allein das Verhalten der Eltern. Sie fahren ihren Nachwuchs direkt bis vor das Eingangstor. Dabei habe ich den Eindruck, dass die Autofahrer nicht auf andere Verkehrsteilnehmer achten. Es geht doch aber um die Sicherheit aller Kinder“, sagt Isa Bochwitz.

Wunsch nach Sicherheit

Sie und die zwei anderen Mütter befestigen deshalb das Plakat mit den Worten „Wir sehen die Schule vor lauter Autos nicht“. Susi Fahl sieht sich das Banner an und betont, dass vor der Magnus-Hoffmann-Grundschule selbst Fußgänger kaum über die Straße kommen.

So sieht die Zeichnung auf dem Banner der Eltern aus. Quelle: André Großmann

„Jeder will sein Kind so schnell wie möglich an der Schule absetzen. Einige nehmen sich nicht mal die Zeit, ein paar Minuten früher loszufahren. Es kommt häufiger vor, dass Autofahrer beim Einparken kaum auf Radler achten und quer auf dem Ende an der Straße stehen“, kommentiert die 36-Jährige.

Sie hofft auf Veränderungen und denkt über Halteverbote, einen Zebrastreifen oder festen Blitzer nach. Susi Fahl appelliert an die Verantwortung der Grundschule und hofft auf Projekte zur Verkehrserziehung.

Unterstützung vom Revierpolizist

Isa Bochwitz beschäftigt die Situation. „Dieses Verkehrschaos hier besteht seit Jahren. Wir wollen mehr Sicherheit und sind froh über jede Unterstützung“, sagt die 37-Jährige.

Sie hat Revierpolizist Mario Hoffmann angesprochen, der die Situation am 26. Oktober, dem ersten Schultag nach den Herbstferien aus dem Dienstwagen beobachtet. Isa Bochwitz hofft, dass die Eltern rücksichtsvoller fahren, wenn der Beamte vor Ort ist.

Idee der Kinder

Dann sprechen die Planer des Banners über eine Idee, die sie begeistert. „Kinder haben vorgeschlagen, dass vor der Grundschule eine Einbahnstraße entsteht. Das ist genial, aber leider nicht realistisch umsetzbar“, sagt Isa Bochwitz.

Dann betrachtet sie den Weg von der Uferstraße in den Wusterauer Anger und hat einen Wunsch. „Jeder kann selbst entscheiden, wie er seine Kinder zur Schule bringt. Wenn jeder sich zwei Minuten mehr Zeit nimmt, nicht direkt vor der Schule parkt und Rücksicht nimmt haben wir doch schon viel erreicht“, sagt sie.

