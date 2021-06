Brandenburg an der Havel

Der digitale Corona-Impfpass startet noch in dieser Woche. Ab Montag, 14. Juni, sollen auch Brandenburger Apotheken den Nachweis einer vollständigen Impfung ausstellen.

So sieht das Muster für das Impfzertifikat in Brandenburger Apotheken aus. Hier noch ohne QR-Code. Quelle: André Großmann

So ist zwar der Plan, doch das ist nur Theorie. „Im Moment herrscht Chaos. Unsere Hotlines sind überlastet, Montag soll es losgehen und die Covpass-App ist noch nicht mal verfügbar. In den Medien wird genau beschrieben, wie alles funktionieren soll. Uns fehlen aber Informationen vom Apothekerverband“, sagt Apotheker Peter Schmieder. Der Golzower hat sich online bei „Mein Apothekenportal“ registriert, dieses ist aber direkt überlastet. „Hoffentlich läuft das in den nächsten Tagen besser. Einige Besucher fragen uns schon nach dem QR-Code“, sagt er.

App noch nicht verfügbar

Doch wie erhalten Kunden den digitalen Impfnachweis? Dafür notieren sich Mitarbeiter der Apotheken zunächst die Daten der Geimpften. Dann speichern sie im PC unter anderem den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, den Impfstoff, die Produkt-, Hersteller- und eine Identifikationsnummer für das Zertifikat.

So soll der QR-Code in der neuen Covpass-App aussehen. Quelle: Robert-Koch-Institut

Anschließend erstellen sie einen QR-Code im Apothekerportal, senden den Geimpften anschließend das Dokument per Mail oder drucken es mit einem QR-Code auf Papier aus. Diesen können Handynutzer dann mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App einscannen, der Code ist dann zur Identifikation hinterlegt. Noch funktioniert das aber nicht. „Die CovPass-App ist noch nicht verfügbar, ich kann auch das Update der Warn-App noch nicht nutzen. Das muss besser laufen“, sagt Peter Schmieder.

Apotheker ohne Informationen

Kritische Worte findet auch Stefanie Pfeifer von der Nord-Apotheke in Brandenburg an der Havel. „Wir sind quasi die Letzten, die informiert worden sind. Das war bei den FFP2-Masken und den Schnelltests leider genauso“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage.

Die Chefin der Apotheke glaubt, dass jede Übertragung der Daten für den digitalen Impfnachweis am PC drei bis vier Minuten dauern könnte. Diese Zeit brauchen ihre Mitarbeiter, um Fälschungen zu überprüfen. Angestellte betrachten dabei die Stempel der Impfärzte und die Chargennummer des Impfstoffs.

Unsicherheit und Verwunderung

Vor dem Start des digitalen Impfnachweises herrscht auch in der Lili-Friesicke-Straße Unsicherheit. „Selbst, wenn am Montag die CovPass-App startet, wissen wir nicht, ob sie funktioniert“, sagt Stefanie Pfeifer. Verwunderung herrscht in der Groß Kreutzer Victoria- und in der Lehniner Linden-Apotheke. „Wir warten noch auf weitere Informationen“, heißt es von Mitarbeitern, die lieber anonym bleiben.

Ronny Simon arbeitet in der Wusterwitzer Hirsch-Apotheke. Er wünscht sich eine bessere Aufklärung zum Start des Angebots. „Von offizieller Seite haben wir noch nichts. Wie der digitale Impfnachweis genau funktioniert, weiß noch keiner. Die Patienten stehen vor uns und haben Fragen. Wir sind bereit sie zu versorgen, wollen dann aber auch wissen, wie das gehen soll“, sagt er.

Hohe Strafen für Fälscher

Holger Kögel von der Fläming-Apotheke in Bad Belzig wünscht sich, dass seine Besucher geduldig bleiben. „Nicht jeder braucht jetzt unbedingt einen digitalen Nachweis, der Impfpass auf Papier hat weiterhin Bestand. Das Angebot läuft an und wird in zwei Wochen sicherlich ausgereifter sein, als jetzt zum Start“, sagt er.

Der Apotheker empfiehlt, dass nur Kunden aus der Region einen QR-Code erhalten sollten. „Für fälschlich ausgestellte Zertifikate drohen fünf- bis sechsstellige Strafzahlungen. Ich kann nicht die Daten eines Impfzentrums aus Bochum überprüfen“, kommentiert er.

Holger Kögel von der Fläming-Apotheke in Bad Belzig bittet Kunden um Geduld. Quelle: René Gaffron

Vorteile des QR-Codes

Peter Schmieder steht am PC und testet die Übertragung der Daten. Er schätzt, dass täglich 80 bis 120 Kunden seine Apotheke besuchen und die Impfquote bei knapp 50 Prozent liegt. Der Golzower ist bereits vollständig mit Biontech geimpft. Im digitalen Nachweis für Geimpfte sieht er Vorteile.

„Dieser QR-Code erleichtert den Alltag. Das ist praktischer, als ständig mit dem gelben Impfpass um herzurennen. Das Handy ist für junge und alte Menschen ein ständiger Begleiter im Alltag und vereinfacht das Reisen. Ich habe es immer dabei“, sagt Schmieder.

Bitte um Geduld

Seine Kollegin Stefanie Pfeifer hat vor dem Start des digitalen Impfnachweises noch einen Wunsch. „Um einen Massenansturm zu vermeiden, empfehlen wir Kunden, lieber noch mal vorher anzurufen. Nur so können sie auch sicher gehen, dass wir die QR-Codes wirklich schon erstellen können. Der Start in die neue Woche wird spannend. Wir machen das, was möglich ist, nehmen die Sache mit Humor und warten ab. Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig“, sagt sie.

Von André Großmann