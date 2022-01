Brandenburg/H

Das Corona-Chaos hört für Brandenburger, die mit Johnson & Johnson (J&J) geimpft sind nicht auf. Einige von ihnen verlieren fast über Nacht den Status als vollständig geimpfte Person und gelten nicht mehr als geboostert.

Brandenburger kritisieren Politik

Patrick Mathaei ist enttäuscht, dass er nicht mehr geboostert ist. Quelle: privat

„Erst hieß es, das eine Impfung für den Schutz vor Corona reicht, dann kam eine zweite dazu und jetzt braucht es eine dritte. Leider herrschte zuletzt das pure Chaos, die Politik sollte klarer und langfristiger kommunizieren, was gilt und nicht ständig die Empfehlungen ändern. Sonst verspielt sie ihre Glaubwürdigkeit. Ich werde mich erst mal nicht boostern lassen und teste mich, um die lokale Gastronomie zu unterstützen“, sagt der Damsdorfer Patrick Mathaei.

Der 31-Jährige ist zweimal geimpft. Er holte sich zunächst die erste Spritze mit Johnson und Johnson und anschließend seine Auffrischungsimpfung mit Biontech. Jetzt müsste er noch mindestens zwei Monate warten, um sich boostern zu lassen.

Plötzlich ungeimpft

Der Brandenburger Marco Gorr hatte erst eine Impfung und gilt jetzt plötzlich als ungeimpft. „Die jetzige Gesetzesänderung ist für mich Mist, denn damit habe ich nicht gerechnet“, sagt der 47-Jährige.

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reichte zunächst eine Impfung. Quelle: Jakub Porzycki

Vertreter des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und des Bundesgesundheitsministeriums haben entschieden, dass bei Johnson & Johnson jetzt andere Kriterien für den Impfschutz gelten. Deutschlandweit sind mehr als drei Millionen Menschen mit J & J geimpft, Zahlen für Brandenburg an der Havel liegen nicht vor.

Ein Grund für diese Entscheidung ist die geringere Wirksamkeit des Vakzins und die höhere Zahl an Impfdurchbrüchen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) beruft sich auf Studien, nach denen die erste Impfung mit J & J nur zu knapp 67 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt.

Im Oktober 2021 sprach sie sich deshalb für eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff aus, der zunächst als Booster galt. Noch Mitte Dezember sagte die Brandenburger Hausärztin Mina Stoyanova auf MAZ-Nachfrage: „Menschen, die jetzt nach der Erstimpfung mit Johnson & Johnson geimpft wurden, haben natürlich einen ganz normalen Booster. Das sollten sie wissen, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen“.

Testpflicht bei doppelter Impfung

Doch weil sich die Lage wieder geändert hat, gelten Brandenburger, die mit Johnson und Johnson geimpft sind und nur eine Auffrischung erhalten haben, nun doch nicht mehr als geboostert. „Sie müssen deshalb in Bereichen, in denen die 2G-Plus-Regel gilt, zum Beispiel in der Gastronomie für den Zutritt einen aktuellen Test vorweisen“, sagt Pressesprecher Dominik Lenz vom Brandenburger Gesundheitsministerium.

Er empfiehlt Betroffenen, sich drei Monate später wieder eine Auffrischungsimpfung für den Booster zu holen. Die Brandenburgerin Christin Willnat versteht das Hin und Her nicht mehr. „Ich finde es beschämend, dass so eine Verwirrung herrscht. Ständig laufe ich den Informationen hinterher, obwohl ich nur alles richtig machen will. Ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht alle drei Monate zur Impfung müssen“, sagt die 35-Jährige.

Sie hat schon einen Termin zum Aufklärungsgespräch bei ihrem Hausarzt vereinbart und könnte sich im März boostern lassen. „Ich wünsche mir, dass sich die Lage dann nicht schon wieder ändert und endlich mal Klarheit herrscht“, sagt Willnat.

Von André Großmann