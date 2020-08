Brandenburg/H

Michael Götze-Ohlrich ist noch relativ neu in Brandenburg. Vor gut einem halben Jahr ist er in die Stadt gezogen und freut sich an den vielen schönen Ecken, wie er sagt. Dennoch meint der Zuzügler: „Als passionierter Radfahrer kann ich nur den Kopf schütteln, was die Radwege angeht. Ich habe den Eindruck, dass es gar keine Radwegeplanung gibt.“

Planung ist nicht radfahrerfreundlich

Der MAZ-Leser ist wirklich viel mit dem Rad unterwegs. Er gehört zu jenen, die schmunzelnd sagen, dass sie Starthilfe bräuchten, wenn sie dann doch mal auf das Auto zurückgreifen müssen. Dabei radelt er nicht nur im Alltag, sondern unternimmt auch längere Touren. Im Umland, sagt er, gibt es schon recht gute Wege, aber in Brandenburg selbst hapert es noch ordentlich.

Anzeige

„Man sollte nicht fragen, wo es gefährliche Stellen in der Stadt gibt, sondern wo radfahrerfreundlich geplant wurde. Die Liste wäre kürzer“, wirft Götze-Ohlrich in den Raum. „Besonders problematisch finde ich die fehlenden Übergänge und chaotischen Wegebeziehungen“, sagt er und führt diverse Beispiele an.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wenn ich von der Spittastraße kommend zur Hochschule will, wechselt an der Ampel an der Fontanestraße plötzlich die Höhe des Radweges, so dass man immer vorher absteigen muss“, schildert er. „Gefährlich geht es dann gleich in der Unterführung weiter, da entgegenkommende Radfahrer nicht gesehen werden.“

Viele Umwege notwendig

Von der Rathenower Landstraße aus können Radfahrer nur einen Trampelfad nutzen, wenn sie keine Umwege zur Friedrich-Grasow-Straße in Kauf nehmen wollen. Quelle: Heike Schulze

Noch weitere solcher Stellen kennt er in seinem näheren Wohnumfeld in Hohenstücken. Sie erschweren das entspannte Radeln von A nach B. Dazu zählt Götze-Ohlrich den Übergang über die Rathenower Landstraße Höhe McDonald. Der Weg selbst entlang der Rathenower Landstraße ist vollkommen in Ordnung, birgt aber Irritationen für die, die quasi ins Wohngebiet oder zum Einkaufen durchradeln wollen. „Zur Friedrich-Grasow-Straße kommt man nach dem (ordentlich gestalteten) Übergang nur durch die „illegale“ Nutzung eines Trampelpfades durch die Grünanlage“, beschreibt der Radfahrer das Problem. Hier mangelt es auch an Grünschnitt, so dass die Situation durchaus haarig wird, wenn sich Menschen auf der Verengung begegnen.

Noch schlimmer für ihn: Das Abbiegeprozedere auf der Rosa-Luxemburg-Allee in den Tschirchdamm. „Die Bordsteinabsenkung ist so weit westlich, dass von mir der Wechsel auf Linksverkehr im Tschirchdamm gefordert wird“, beschreibt Götze-Ohlrich. Sehr unangenehm für den Radfahrer, vor allem, wenn viel Verkehr ist. Für ihn resultiert daraus: „Man meidet diese Wege. Ich nutze es einfach nicht.“ Stattdessen nimmt er Umwege in Kauf.

Das tut er unter anderem auch in der Innenstadt, deren problematische Verkehrslage, etwa auf Grund der Pflasterung, schon in anderen Berichten geschildert wurde. „Die Altstadt versuche ich mit dem Rad zu meiden, weil die Unfallgefahr zu groß ist“, sagt Götze-Ohlrich dazu sogar.

Von Antje Preuschoff