Kloster Lehnin

Udo Wernitz, der Vorsitzende der Gemeindevertretung Kloster Lehnin und SPD-Landtagsabgeordnete, sorgt sich um die Zukunft seiner Amtsgemeinde insbesondere mit Blick auf die Zustände im Lehniner Rathaus und den angekündigten Weggang der Kämmerin Dagmar Keding (MAZ berichtete).

Auch wenn im Rathaus wiederholt zu hören war, dass die Kämmerin sich anderswo bewarb, ist ihr Weggang jetzt doch überraschend und Anlass genug, „konkret zu hinterfragen, wohin Uwe Brückner das ’Schiff Gemeinde Kloster Lehnin’ als Bürgermeister noch steuern will.“

Über 30 Prozent sind gegangen

Im Schreiben an die MAZ und einem Gespräch bringt Wernitz seine Sorgen zum Ausdruck: „Die Liste der Mitarbeiter, die seit Amtsantritt von Uwe Brückner die Verwaltung verlassen haben, ist lang.“ 14 von 40 Mitarbeitern seien gegangen. „Viele gute Leute. Über 30 Prozent Abgänge in einer so kurzen Zeit. Das ist doch wohl mehr als anderswo und hat Gründe“, beklagt Wernitz.

Man müsse sich, so Udo Wernitz weiter, die Frage stellen, ob der Abgang der Kämmerin nicht eher „ihrer Verzweiflung zuzuschreiben ist.“ Brückners Aussage, dass das „an äußeren Umständen läge und ihre Entscheidung nichts mit der Arbeit im Rathaus zu tun habe“, löse Verwunderung aus.

Dagmar Keding (l.) will nicht mehr Kloster Lehnins Kämmerin sein. Quelle: JACQUELINE STEINER

Brückner meine offenbar tatsächlich, „dass nur das ständige und intensive Nachfragen von Gemeindevertretern seine Mitarbeiter zermürben würde.“ So etwas gehöre sich nicht gegenüber gewählten Gemeindevertretern. Ein Blick in die Kommunalverfassung zeige: Die Gemeindevertretung sei „nicht nur Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde des Hauptverwaltungsbeamten, sondern auch zuständig für alle Angelegenheiten der Gemeinde.“ Die Gemeindevertreter würden also nur ihre Arbeit machen. Und das solle Brückner auch.

Fragen werden nur unzureichend beantwortet

„Wer hat denn eigentlich für wen da zu sein hat, wenn die Gemeindevertreter ihren Rechten und Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen nachkommen sollen?“, fragt Wernitz verärgert in Richtung Brückner. Gemeindevertreter könnten nur „sachgerecht und zum Wohle der Gemeinde entscheiden können, wenn sie hinreichend und umfassend informiert sind.“

Das sei aber nicht der Fall und er sei es leid, dass „Brückner uns angreift und in der Öffentlichkeit immer so tut, als wären wir schuld.“ Die Frage an Brückner sei doch: Warum werden Nachfragen nicht so beantwortet, dass sie nicht immer wieder neu und mit Nachdruck gestellt werden müssen? Mangelt es hier vielleicht „an offener und ehrlicher Kommunikation?“

Zu viele Aufgaben

Im Übrigen kämen bei ihm, Wernitz, Zweifel am Demokratieverständnis einzelner Kollegen auf, wenn der Fraktionsvorsitzende der CDU, Harry Grunert, „die Fehler nur bei Gemeindevertretern einer anderen Fraktion ausmachen will.“ Wie berichtet macht Brückner seine Gegenspieler insbesondere in der Fraktion SPD/Baumfreunde/Linke aus und findet dabei Unterstützung bei der CDU.

Als neue Vizebürgermeisterin habe Dagmar Keding nach dem Weggang des langjährigen Vizes Berthold Satzky nicht nur Brückners Vertretung, sondern „zugleich weitere Aufgaben übernommen.“ Trotz der Intervention von Gemeindevertretern wurde durch Brückner die Nachbesetzung der Stelle Satzkys „von 2019 bis heute nicht betrieben.“

Wie weiter?

Als ihr nun noch die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft Gewerbegebiet Damsdorf übertragen werden sollte, habe die Frage nach einer möglichen Überforderung doch auf der Hand gelegen.

Wie weiter in Kloster Lehnin? Der Aderlass an Mitarbeitern des Rathauses gäbe ihm zu denken, sagt Udo Wernitz, die schlechte Stimmung im Rathaus und im politischen Raum auch. Uwe Brückner sei als Bürgermeister gewählt. Aber die jüngsten Vorgänge beispielsweise in Königs Wusterhausen hätten gezeigt, „dass man auch abgewählt werden kann.“ Der Bürgermeister von KWH hatte sich über Monate hinweg Scharmützel mit der Mehrheit der Abgeordneten geliefert und war vor wenigen Wochen aus dem Amt gewählt worden.

Von Benno Rougk